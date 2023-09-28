Türkiye'ye 'normalleşme' çağrısı: Barışa bir şans vermeliyiz

Yayınlanma: 28.09.2023 - 10:36

Güncelleme: 28.09.2023 - 10:37

Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis, Boston'daki Harvard Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'ye dikkat çekici mesajlar gönderdi.

George Gerapetritis, Türkiye ile pozitif gündem ve siyasi diyaloğa ilişkin ilk görüşmelerin Ekim ayı ortasında Atina'da yapılacağını söyledi.

Gerapetritis, "Yunanistan'ın önceliklerinin başında gelen" Kıbrıs konusunda hedefin, "tek bir uluslararası tüzel kişiliğe sahip bağımsız, iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyon ve adanın ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde yeniden birleşmesi" olduğunu kaydetti.

Türk-Yunan ilişkilerine atıfta bulunan Gerapetritis, "tek anlaşmazlık olan kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge'nin sınırlandırılmasının uluslararası hukuk temelinde barışçıl yollarla çözülmesi" olasılığının araştırılacağını ifade etti.

"ADIM ADIM YAKLAŞIM İZLENECEK"

Gerapetritis, ilişkilerde "adım adım" bir yaklaşım izleneceğini belirterek, "Pozitif gündem ve siyasi diyaloğa ilişkin ilk görüşmeler Ekim ayı ortasında Atina'da gerçekleştirilecek. Kasım ayında Mutabakat Zaptı ile ilgili daha fazla görüşme yapılacak, Aralık ayı başında ise iki ülke arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi gerçekleştirilecek" diye konuştu.

Gerapetritis, Türkiye ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin "esaslı bir tartışmanın ancak sükûnet döneminin pekiştirilmesi ve Türkiye'nin diğer iki alanda somut sonuçlar elde edilmesi için pratikte samimi bir isteklilik göstermesi halinde gerçekleşeceğini" söyledi.

"SAF DEĞİLİZ"



Yunanistan'ın, Türkiye ile bir uzlaşmaya varma çabalarına ilişkin olarak Gerapetritis, "şu anda tartışmanın gerçekleştiği koşulların çok daha elverişli olduğunu, ancak tutarlılık ve süreklilik olup olmayacağının henüz belli olmadığını" savundu.

Gerapetritis, "Saf değiliz ve olası tüm senaryolar üzerinde çalışıyoruz. Ancak diplomasiye alan tanımak, konuşmasına izin vermek istiyoruz. Bizler komşuyuz ve barışa bir şans vermeliyiz" dedi.