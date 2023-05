Twitter belge paylaştı, planı ifşa etti: Bant daraltması konusunda tehdit olduğuna inandığımız bir uyarı aldık

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki bazı içeriklere erişim engeli getiren Twitter'dan dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Twitter'ın Küresel Hükümet İşleri hesabı, Türkçe ve İngilizce olarak kurumun Türkiye politikasıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Türkiye ile ilgili "Twitter’a yönelik bant daraltılması konusunda son bir tehdit olduğuna inandığımız bir uyarı aldık" açıklaması yapan Twitter, erişim engelleme işlemleriyle ilgili verilen mahkeme kararlarının ve düzenleyici kurum yazışmalarının belgelerini paylaştı.

We are today sharing an update on our approach in Turkey.



We were in negotiation with the Turkish Government throughout last week, who made clear to us Twitter was the only social media service not complying in full with existing court orders.



We received what we believed to be…