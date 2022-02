Ukrayna sınırı yakınlarındaki Rus araçlarında neden 'Z' işareti var?

Dünya, Rusya ile Ukrayna arasında bir savaşın çıkıp çıkmayacağını merak ederken, sınırdaki hareketlilik ise sürüyor.

Bölgedeki gelişmeleri takip eden gazeteciler de sınırdaki sıra dışı olayları sosyal medyadan anbean paylaşıyor. Bu sıradışı gelişmelerden birisi de Rus birliklerinin aracındaki Latin alfabesi ile yazılan Z harfleri oldu.

Rob Lee'nin Twitter'dan paylaştığı görüntülerde tank ve zırhlı araçların üzerinde büyük harflerle Z işareti olduğu görüldü. Rusların kullandığı Kiril alfabesinde Z harfinin yer alması da tartışmaları artırdı.

