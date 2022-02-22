Ukrayna'da ateş hattı yayılıyor
Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplarla Ukrayna güvenlik güçleri arasında çatışmalar sürüyor. Ukrayna dün bir sivil ile iki askerinin öldüğünü duyurdu.
Moskova ise Ukrayna’dan sabotaj ve istihbarat amacıyla beş güvenlik görevlisinin sınırı geçerek Rusya’ya girdikten sonra, Federal Güvenlik Servisi’ne bağlı birlikler tarafından açılan ateşle öldürüldüğünü belirtti. Açıklamada, Ukrayna’dan iki zırhlı aracın da bu kişileri almak için bölgeye geldiği ancak araçların tanksavar füzeleriyle hedef alındığı savunuldu. Moskova ayrıca, Ukrayna güçlerinin açtıkları ateşte, Rusya’nın Rostov ilinde bir sınır güvenlik kulübesinin hasar gördüğünü kaydetti.
Kiev ise Moskova’nın suçlamalarını reddetti. Ukrayna, bölgede askerlerinin olmadığını belirtti. Diğer taraftan Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi’nden yapılan açıklamada, Rusya’nın savunduğu şekilde Ukrayna mermilerine hedef olan sınır güvenlik kulübesinin tam olarak nerede olduğunun belirtilmediği kaydedildi. Rostov’daki Ukrayna sınırının 400 km’yi bulduğu ve bu sınırın ancak az bir bölümünün Ukrayna hükümetinin denetimi altında olduğuna değinildi.
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