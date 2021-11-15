Ukrayna'da iki doz aşı yaptırana para ödülü
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınına karşı iki doz aşılanan vatandaşlarına 100 grivna (yaklaşık 380 TL) verileceğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde iki doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanların 1000 grivna (yaklaşık 380 lira) alacağını açıkladı.
Zelenskiy, Telegram hesabından yayınladığı video mesajda, programın 19 Aralık'tan itibaren başlayacağını duyurdu.
ÖDEMELER "DİYA" ÜZERİNDEN
İki doz aşı olanların 1000 grivna alacağını belirten Zelenskiy, ödemenin Ukrayna'nın e-devlet uygulaması "Diya" üzerinden olacağını ifade etti.
Zelenskiy, paranın ancak spor salonu, sinema, tiyatro, müze ya da seyahat için kullanılabileceğini, böylece karantinadan en çok etkilenen sektörlere de destek olunacağını kaydetti.
Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede 8 milyon 722 bin 235 kişiye iki doz aşı yapıldı.
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