Ukrayna'daki ayrılıkçı gruplar duyurdu: Donetsk yönetiminin binası vuruldu
Ukrayna'da ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin yönetim binasının Ukrayna ordusu tarafından vurulduğu bildirildi.
Ukrayna'nın doğusunda yer alan Rusya yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin yönetim merkezinin, Ukrayna ordusu tarafından vurulduğu bildirildi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin askeri kanadı, Telegram üzerinden bir mesaj paylaşarak, "NATO topçularının bombardımanı Artyoma Caddesi'ndeki Central Hotel'e ve Donetsk Halk Cumhuriyeti yönetim binasına da zarar verdi" ifadelerini kullandı.
Ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin'in saldırı esnasında binada olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.
Gerçekleştirilen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Ukrayna ordusunun kentin yerleşim bölgelerine yönelik saldırılar düzenlediğini ileri sürdü.
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