Ukrayna'dan Avrupa güvenliği vurgusu: Her türlü bedeli ödemeye hazırız

30 Ekim 2022 Pazar, 13:07

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına ilişkin Welt gazetesine konuştu.

Mihail Podolyak, muharebe tankları ve piyade savaş araçlarının teslimatı konusunda Alman hükümetiyle "hızlı bir anlaşma" istediklerini söyledi.

İki ülke arasında bu konudaki görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirten Podolyak, "Alman ortaklarımızla tanklar konusunda bir uzlaşmaya varacağımızı düşünüyorum" dedi.

Podolyak, "Avrupa'nın güvenliği için her türlü bedeli ödemeye hazırız. Ama bize silah konusunda yardım edin!" diye konuştu.

"BÖLGELERİN GERİ ALINMASI, SİLAH VE TEÇHİZAT YARDIMINA BAĞLI"

Podolyak, Ukrayna'nın güneyinde ve doğusundaki bölgelerin Rus güçlerinden geri alınmasının önemli ölçüde daha fazla silah sevkiyatına bağlı olduğunu ifade etti.

Podolyak, "Almanya, Leopard ve Marder tanklarıyla bu konuda bize en iyi şekilde yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.

Alman hükümeti şu ana kadar Leopard tankların Ukrayna'ya teslim edilmesini reddetti. Başbakan Olaf Scholz, Almanya'nın bu konuda tek başına hareket etmemesi gerektiğini söyledi.