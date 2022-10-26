Ukraynalı bakan kış uyarısı yaptı, mali destek çağrısında bulundu
Ukrayna'nın Toplum ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Oleksiy Çernişov, Ukrayna'nın kış mevsimini atlatabilmesi için 4 milyar avroya ihtiyacı olduğunu söyledi.
Ukrayna'nın Toplum ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Oleksii Çernişov, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Ukrayna'nın Toparlanması, Yeniden İnşası ve Modernizasyonuna İlişkin Uluslararası Uzmanlar Konferansı'nda konuştu.
Çernişov, "Evleri onarmanın yanı sıra sağlık ve enerji kaynaklarını destekleyerek bu kışı atlatabilmemiz için dört milyar euroya ihtiyacımız var" dedi.
Çernişov, Ukrayna'nın seyyar su arıtma ve ısıtma istasyonları, dizel jeneratörler ve elektrikli ısıtıcılar gibi destek donanımlarından yoksun olduğunu söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 18 Ekim'de yaptığı açıklamada Rusya'nın saldırıları sonucu Ukrayna'nın elektrik santrallerinin yaklaşık yüzde 30'unun tahrip olduğunu ve bunun ülke genelinde büyük çapta elektrik kesintilerine yol açtığını söylemişti.
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