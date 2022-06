Ukrayna'nın işgali: Severodonetsk'ın düşüşü savaşın geleceği için ne anlatıyor?

27 Haziran 2022 Pazartesi, 05:18

EPA Severodonetsk'te direnen Ukrayna askerleri

Severodonetsk'ın düşüşü başından beri kaçınılmaz bir son gibi görünüyor olsa da, Ukrayna için sonucun yarattığı üzüntüyü azaltıyor.

Bu şehir haftalardır Rus işgalinin temel hedefi haline gelmiş durumdaydı. Kent sürekli devam eden bombardıman ve hava saldırıları ile yerle bir edildi.

Sonunda şenrin savunmasında kaybedilen Ukrayna askeri sayısı, tahammül edilemez bir seviyeye ulaştı.

Cumartesi günü yaptığı konuşmada Ukrayna lideri Volodymir Zelenskiy de kentin kontrolünün Ruslara geçtiğini doğruladı.

Zelenskiy, Severodonetsk'in düşüşünü kabul etmenin duygusal ve moral anlamda zor olduğunu söyledi.

Kabul etmek gerekiyor ki, Luhansk bölgesinde Ukrayna'nın elinde olan en büyük şehrim Rusların eline geçmesi, Moskova'nın amacına bir adım daha yaklaştığı anlamına geliyor.

Kremlin'in işgalin ilk günlerinde tüm ülkeyi kapsayan askeri hedefleri artık ülkenin Donbas olarak bilinen doğu bölümüne yöneldi.

Burası, Donetsk ve Luhansk olmak üzere iki ana bölgenin birleşiminde oluşuyor. Putin, bu bölgelerden birinin ele geçirilmesini, ülke vatandaşlarına zafer olarak sunabilir. İşgalin başındaki başarısızlıklar sonrası da buna şiddetle ihtiyaç duyuyor.

EPA Kent içindeki şehir savaşı

Ancak Luhansk'ın tamamının işgal ihtimali artmış olsa da bu hala garanti değil. Rusya'nın ilerlediği hatta halen Ukrayna'nın elinde olan Lysychansk kenti bulunuyor.

Severodonetsk kentini terk eden Ukrayna güçlerinin buraya konuşlandıkları değerlendiriliyor.

Lysychansk'ın neden önemli olduğunu anlamak için bölgenin coğrafyasına ve savaşta oynadığı role bakmak gerekiyor.

İki şehir de Siversky Donets nehri üzerine kurulu. Donbas boyunca uzanan bu nehir, Rusya için çok kayıp verilen çatışmalara sahne oldu.

Bunlardan özellikle birinde, nehri geçmeyi çalışan bir Rus taktik taburunun tamamı yok oldu.

Ukrayna topçusunun karşı saldırısında, yüzlerce askeri ve onlarca zırhlı araç üzerine bomba yağdı.

Severodonetsk ve Lysychansk üzerindeki tüm köprüler patlatılmış durumda. Nehrin kendi kavisleri de Rusya ilerleyişine karşı doğal bir set görevi görüyor.

Lysychansk'ın tepeye konumlu yapısı da göz önüne alınınca, buradaki son Ukrayna mevzilerini ele geçirmek, Rusya için zor bir askeri hedef olacak.

Savaş Çalışmaları Kurumu (Institute for the Study of War) işgalle ilgili günlük analizler yayımlıyor. Onların 24 Haziran'da yaptıkları değerlendirmeye göre, "Eğer Ruslar Ukrayna askerlerinin etrafını sarmayı başaramazsa, buradaki askerler, tepeden savaşarak Rus saldırılarını püskürtebilir."

Ancak sahada gözüken Rusya'nın bunu yapmak için şehre güney yönünden ilerlediğini gösteriyor.

Rusya destekli savaşçıların sözcüsü, Lysychansk'ın savunmasının Ukrayna askerleri için gereksiz ve beyhude bir çaba olduğunu savunan bir açıklama yaptı.

Sözcü Andrei Marochko, "Askerlerimizin ilerleyiş hızıyla, çok yakın zamanda tüm bölge özgürleştirilmiş olacak" dedi.

Marochko, birliklerinin Lysychansk'a yakın bölgelere yerleştiğini de iddia etti.

TEMEL SORU ŞU: RUSYA'NIN AMACI NE?

Donbas'ı ele geçirerek, Ukrayna'yı ateşkese zorlamak ve Luhansk ile Donetsk'i ilhak ederek ulusal sınırları yeniden mi çizmeye çalışıyorlar?

Eğer Rus askerleri bazı uzmanların değindiği kadar yoruldularsa, yukarıdaki çıkarım doğru olabilir.

Donbas'ın ele geçirilmesi, Rus halkına da başarı olarak sunulabilir.

Rusya, uluslararası camianın barış ve küresel istikrar adına Ukrayna'yı bölgenin kaybedildiğine iknaya çabalayacağını da umuyor olabilir.

Ukrayna buna kesinlikle karşı çıkacaktır ve sonuç olarak ortada dondurulmuş bir sorun kalacaktır.

EPA Ukrayna askeri

Alternatif olarak da Putin başladığı şeyi bitirmeye çalışabilir. Güneyin tamamını alarak daha sonra Kiev'e bir saldırı yapabilir.

Bunun cevabını yalnızca bir kişi biliyor ve o da planlarını paylaşmıyor. Bu "özel askeri operasyonun" nasıl bitebileceği konusundaki ipuçları yine Putin'in sözlerinde gizli.

Haziran ayının başında yaptığı açıklamayla Putin kendini açıkça Büyük Petro'ya benzetti. Bu Rusya'nın Ukrayna işgalini, Çar Petro'nun 300 sene önceki genişlemeci savaşlarına benzetmek anlamına da geliyor.

'TOPRAKLARIMIZI GERİ ALMAK BİZE DÜŞTÜ'

Bu, dolaylı olarak, savaşın toprak hedefi ile yapıldığının da kabulü anlamına geliyor.

Putin, "Görünen o ki, topraklarımızı geri almak ve güçlendirmek bize düştü" demişti. Bir grup genç girişimciye yaptığı görüşmede, tebessümle kullandığı bu cümlelerde Ukrayna işgalini kast ettiği açıktı.

Rusya savaşın başından bu yana kritik hatalar yaptı. Ukrayna halkını direncini ve askerlerinin savaşma arzusunu hafife aldı.

Başkenti hedef alan saldırıları yıkıcı bir hezimetle sonlandı. Bu acı veren bir tecrübeydi ama aynı zamanda değerli bir de dersti.

Donbas'taki yavaş ama kararlı ilerleyişleri, hatalarından ders aldıklarını ve bunları tekrarlamamakta kararlı olduklarını gösteriyor.