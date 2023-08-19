Ukrayna'ya füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın, Ukrayna'nın Çernigiv kentine düzenlediği füze saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 15:19
Ukrayna'ya füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus füzesinin Çernigiv kent merkezinde meydan, üniversite ve tiyatronun bulunduğu yere isabet ettiğini belirterek, "Ölü ve yaralılar var. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, olay yerinde tüm servislerin çalıştığını bildirdi.

Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya karşı "dünyayı birleştirmek" için daha fazlasını yapacaklarını kaydetti.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda 11'i çocuk 42 kişinin yaralandığını, 5 kişinin öldüğünü ifade etti.

 


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