UNDP: 'Savaşın uzaması halinde Ukrayna nüfusunun yüzde doksanı yoksullukla karşı karşıya kalabilir'

16 Mart 2022 Çarşamba, 10:19

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) dün yaptığı açıklamada, savaşın gelecek yıl boyunca sürmesi ve yirmi yıllık ekonomik kazanımları yok etmesi halinde 10 Ukraynalıdan 9'unun yoksulluk ve aşırı ekonomik kırılganlıkla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

UNDP Başkanı Achim Steiner, ajansının ekonominin çöküşüne ilişkin en kötü senaryodan kaçınmak için Kiev hükümetiyle birlikte çalıştığını söyledi. Ailelere hayatta kalmaları için yiyecek satın almaları amacıyla nakit transferleri sağlamayı ve temel hizmetleri desteklerken kaçmalarını önlemeyi amaçladı.

Steiner, Reuters'e verdiği demeçte, "Çatışma uzun süre boyunca devam ederse, yoksulluk oranlarının önemli ölçüde arttığını göreceğiz. Açıkçası senaryonun en uç noktası, bir bütün olarak ekonominin patlamasıdır. Bu da sonuçta insanların yüzde 90'ının ya yoksulluk sınırının altında kalmasına ya da yüksek yoksulluk riski altında olmasına yol açabilir" dedi.

Steiner, New York'tan bir video röportajında, yoksulluk sınırının genellikle kişi başına günlük 5,50 ila 13 dolar arasındaki satın alma gücü olarak tanımlandı. Rusya 24 Şubat'ta işgalini başlatmadan önce, Ukraynalıların yaklaşık yüzde 2'sinin 5,50 dolar çizgisinin altında yaşadığını söyledi.

'100 MİLYARLIK ALTYAPI YOK EDİLDİ'

Ukrayna'nın üst düzey hükümet ekonomi danışmanı Oleg Ustenko geçen perşembe günü yaptığı açıklamada, işgalci Rus kuvvetlerinin şimdiye kadar en az 100 milyar dolarlık altyapıyı yok ettiğini ve Ukraynalı işletmelerin yüzde 50'sinin tamamen kapandığını söyledi.

Steiner, "Ukrayna'nın 18 yıllık kalkınma kazanımlarının 12 ila 18 ay içinde basitçe silinebileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

NAKİT TRANSFERLERİ

Steiner, UNDP'nin diğer çatışma durumlarında kullandığı "denenmiş ve test edilmiş" programlara baktığını belirterek, "Özellikle Ukrayna gibi finansal sistemin ve mimarinin hala işlevsel olduğu, ATM'lerin bulunduğu bir ülkede nakit transfer programları, insanlara hızlı bir şekilde ulaşmanın kritik bir yolu nakit transferleri veya geçici bir temel gelirdir" dedi.

Lojistik zorlukların önemli olduğunu ancak "aşılmaz olmadığını" söyleyen Steiner, "Açıkçası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun kredi limitleri ve kullanıma sunulan fonlarla ilgili son duyurularından bazıları, açıkça Ukraynalı yetkililerin böyle bir programı uygulamaya koymasına yardımcı olacak" şeklinde konuştu.

Reuters'ın haberine göre UNDP raporu, ayda yaklaşık 250 milyon dolara mal olan bir acil nakit transferi operasyonunun, yoksulluğa düşmesi beklenen 2,6 milyon kişinin kısmi gelir kayıplarını karşılayacağını söyledi. Kişi başına günlük 5,50 dolar sağlayacak daha iddialı bir geçici temel gelir programı, ayda 430 milyon dolara mal olacak.