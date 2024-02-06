Ünlü country şarkıcısı Toby Keith hayatını kaybetti
"Should've Been a Cowboy" şarkısıyla tanınan ABD'li şarkıcı Toby Keith, 62 yaşında hayatını kaybetti.
ABD'de country müziğinin önde gelen temsilcilerinden Toby Keith, bir süredir mücadele ettiği mide kanserine yenik düştü.
62 yaşında hayatını kaybeden Keith'in ölüm haberi, kişisel sosyal medya hesabından "O, hastalıkla zarafet ve cesaretle savaştı. Keith ailesinin yanında huzur içinde vefat etti" sözleriyle duyuruldu.
"Should've be a Cowboy" ve "He ain't value miss" gibi şarkılara imza atan Keith, ABD'nin en başarılı country yıldızlarından biri olarak kabul edilirken ilk albümünü 1993 yılında çıkardı
Evli ve 3 çocuk sahibi olan Keith, 11 Eylül saldırılarından sonra yayınlanan "Courtesy Of The Red, White And Blue (The Angry American)" şarkısıyla dünya çapında popüler olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısı!
- Çağlayan'daki terör saldırısında yeni gelişme
- Bakan Koca'ya Hatay'da protesto
- Ünlü oyunculara 'belediye' şoku!
- Dikkat çeken 'Lütfü Savaş' açıklaması
- AKP'nin valiliğinde ‘etkinlik’ paniği!
- Kral 3. Charles'a kanser teşhisi kondu!
- Oy yoksa oyarım!
- Badou Ndiaye, Süper Lig ekibine imza attı!
- Hafize Gaye Erkan sosyal medya profilini güncelledi