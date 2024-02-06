Ünlü country şarkıcısı Toby Keith hayatını kaybetti

"Should've Been a Cowboy" şarkısıyla tanınan ABD'li şarkıcı Toby Keith, 62 yaşında hayatını kaybetti.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 06.02.2024 - 16:48
Ünlü country şarkıcısı Toby Keith hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

ABD'de country müziğinin önde gelen temsilcilerinden Toby Keith, bir süredir mücadele ettiği mide kanserine yenik düştü.

62 yaşında hayatını kaybeden Keith'in ölüm haberi, kişisel sosyal medya hesabından "O, hastalıkla zarafet ve cesaretle savaştı. Keith ailesinin yanında huzur içinde vefat etti" sözleriyle duyuruldu.

"Should've be a Cowboy" ve "He ain't value miss" gibi şarkılara imza atan Keith, ABD'nin en başarılı country yıldızlarından biri olarak kabul edilirken ilk albümünü 1993 yılında çıkardı

Evli ve 3 çocuk sahibi olan Keith, 11 Eylül saldırılarından sonra yayınlanan "Courtesy Of The Red, White And Blue (The Angry American)" şarkısıyla dünya çapında popüler olmuştu.


Toby keith haberleri country haberleri şarkıcı haberleri

İlgili Haberler

Depremle değişen 13 yaşındaki hayat: Hatay'dan Londra'ya...

Depremle değişen 13 yaşındaki hayat: Hatay'dan Londra'ya...
Hatay'daki protesto İngiliz basınında

Hatay'daki protesto İngiliz basınında
Yasa kabul edildi: Pedofiller hadım edilecek

Yasa kabul edildi: Pedofiller hadım edilecek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon