Ünlü mankeni reklamdan çıkarmışlardı... Adidas geri adım atacak mı?

Alman spor giyim firması Adidas, dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid'i İsrail destekçisi lobi grupları ve kurumlarının tepkisi nedeniyle marka yüzü olduğu ayakkabı reklamından çıkarmasının ardından tepkiler ve artan boykot çağrılarıyla karşı karşıya kaldı.

AA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 15:05
Ünlü mankeni reklamdan çıkarmışlardı... Adidas geri adım atacak mı?
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İsrail'den gelen eleştirilerin ardından Adidas, Filistinlilerin hakları konusunda uzun süredir sesini yükselten Hadid'i ayakkabı reklamından çıkardı.

Daily Mail'in konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Hadid, hukuki süreçler için konuyu avukatlarına bildirirken marka ise reklam kampanyasının "neden olduğu herhangi bir üzüntü veya sıkıntı" için özür diledi.

Şirketin kararının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Hadid'i savunarak Adidas'a tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Tepkilerin ardından Adidas, Hadid'in de aralarında bulunduğu isimlerden özür dilerken "İstemeden bir hata yaptık. Bella Hadid, ASAP Nast, Jules Kounde ve diğer ortaklarımızdan, üzerlerindeki her türlü olumsuz etki için özür diliyoruz ve kampanyayı gözden geçiriyoruz" açıklamasını yapmasına karşın markanın tutumunda bir değişiklik olmamıştı.


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