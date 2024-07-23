Ünlü mankeni reklamdan çıkarmışlardı... Adidas geri adım atacak mı?
Alman spor giyim firması Adidas, dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid'i İsrail destekçisi lobi grupları ve kurumlarının tepkisi nedeniyle marka yüzü olduğu ayakkabı reklamından çıkarmasının ardından tepkiler ve artan boykot çağrılarıyla karşı karşıya kaldı.
İsrail'den gelen eleştirilerin ardından Adidas, Filistinlilerin hakları konusunda uzun süredir sesini yükselten Hadid'i ayakkabı reklamından çıkardı.
Daily Mail'in konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Hadid, hukuki süreçler için konuyu avukatlarına bildirirken marka ise reklam kampanyasının "neden olduğu herhangi bir üzüntü veya sıkıntı" için özür diledi.
Şirketin kararının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Hadid'i savunarak Adidas'a tepki gösterdi.
NE OLMUŞTU?
Tepkilerin ardından Adidas, Hadid'in de aralarında bulunduğu isimlerden özür dilerken "İstemeden bir hata yaptık. Bella Hadid, ASAP Nast, Jules Kounde ve diğer ortaklarımızdan, üzerlerindeki her türlü olumsuz etki için özür diliyoruz ve kampanyayı gözden geçiriyoruz" açıklamasını yapmasına karşın markanın tutumunda bir değişiklik olmamıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- O listeye dair konuştu: 'Hangi gün ve saatte...'
- 'Katliam yasası'na tepki gösteren Tosun hedef gösterildi
- AKP'den Doğu Perinçek'e peş peşe tepki
- MHP’nin gündeminde ne var?
- 'Afyon AKP beni batırdı'
- Karpuz hasadı için geri sayım
- 'Sahilleri kimler sömürüyor?'
- Beklenen haber geldi: Hava sıcaklığı azalıyor!
- 'Ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehditsin'
- Dolar ve enflasyon tahmini belli oldu