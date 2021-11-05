Venezüella’ya Uluslararası Ceza Mahkemesi soruşturması
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Maduro yönetimi altında 2017’de işlenen işkence ve yargısız infaz iddialarıyla ilgili resmi bir soruşturma açtı.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Venezüella güvenlik güçleri tarafından Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimi altında 2017’de işlenen işkence ve yargısız infaz iddialarıyla ilgili resmi bir soruşturma açtı. Bir Latin Amerika ülkesi için ilk olduğu belirtilen soruşturma, UCM Başsavcısı Karim Han’ın başkent Caracas’a yaptığı üç günlük gezinin ardından geldi. Venezüella’da “siyasi fay hatlarının ve jeopolitik bölünmelerin farkında olduğunu” söyleyen Han, işinin, yasallık ve hukukun üstünlüğü ilkelerini desteklemek olduğunu kaydetti. Han’ın kapsamı hakkında ayrıntı vermediği soruşturma Şubat 2018’de başlatılan, Kanada ve Maduro’ya karşı çıkan beş Latin Amerika hükümeti tarafından da desteklenen bir ön araştırmayı içeriyor.
Maduro, Han’ın soruşturma gerekçelerine katılmadığını, ancak Venezüella’nın UCM’yi oluşturan Roma tüzüğü uyarınca araştırma için izin verdiğini belirtti. Maduro, “Bu aşamada gerçeğin birlikte bulunması için çalışmaya başlayacağımızı garanti ediyorum” dedi.
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