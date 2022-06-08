Von der Leyen'den Rusya çıkışı: Gıda, Rusya’nın terör cephaneliğinin bir parçası haline geldi
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, “Gıda artık Rusya’nın ‘terör cephaneliğinin’ bir parçası haline geldi. Buna müsamaha gösteremeyiz” dedi.
Rusya’nın, Ukrayna tahılının ihracatına engel olduğu tartışmaları sürerken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Fransa’nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu’na hitap etti.
Von der Leyen yaptığı konuşmada, yaklaşmakta olan küresel gıda krizine çare olarak Ukrayna’nın Karadeniz limanlarının acilen restore edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Leyen konuşmasında, “Bu, Putin tarafından dünyanın en savunmasız ülkeleri ve insanlarına yönelik soğuk, duygusuz ve hesaplı bir kuşatmadır. Gıda artık Rusya’nın ‘terör cephaneliğinin’ bir parçası haline geldi. Buna müsamaha gösteremeyiz” ifadelerini kullandı.
Leyen, AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarının "temel gıda ürünlerine dokunmadığını" vurgulayarak, AB’nin Ukrayna’ya gösterdiği desteğin dünyadaki gıda krizini ele alma konusunda da devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Video Haberler
- Uçakla ülkelerine gönderildi
- Altında yıl sonu için korkutan tahmin
- Kılıçdaroğlu ile Teyze arasında çok dikkat çeken diyalog
- Ekonomik kriz yurttaşı siyah poşette itti
- Kadıköy ve Eminönü'nde denizden çıkanlar şaşırttı
- Metroda yumruk yumruğa kavga
- Adana'da IŞİD operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
- Duş alan kadını dikizleyen tacizci darbedildi
- 'Yalnız Kurt' AKP'yi karıştırdı
- Bağcılar'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Kira artışına sınır geldi
- Genel Başkanın eşine 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası
- Cem Küçük'ün o açıklamaları gündemde
- Nebati’ye konuşma yasağı
- Erdoğan hakkında suç duyurusu
- Motorine dev zam!
- Yeni bir açılım mı?
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- 'Ekim ayını bekleyin, sürprizlerim var'
- Gevrek ve boyoza bir zam daha