WSJ yazdı: Olası bir savaş Türkiye’yi nasıl etkiler?

16 Şubat 2022 Çarşamba, 11:33

Wall Street Journal (WSJ), “Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme olasılığı, enerji fiyatlarının artması ve Karadeniz'de savaş halinde olan komşuları ile ticaretin kesintiye uğraması ihtimalleriyle karşı karşıya olan Türkiye'de, yaşanan mevcut ekonomik krizi derinleştirmekle tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

Haberde, "Türkiye ekonomisi, alışılmışın dışında bir dizi ekonomik adımlardan ve geçen yıl para biriminindeki çöküşten sonra, dünyanın en yüksekleri arasında yer alan enflasyon oranıyla şimdiden sarsıldı" yazıldı.

Gazete, Türkiye'nin, ithal Rus petrol ve doğalgazına ve her iki ülkeden gelen turistlere bağımlı olduğunu belirterek, "Ekonomistler ise, Türk hükümetinin enflasyonu kontrol etmek için faiz oranlarını yükseltmeye isteksiz olduğunu ve bu nedenle Ukrayna'daki herhangi bir gerilimin gıda, elektrik ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini söylüyor" diye yazdı.

Fotoğfraf: Reuters

OLASI ŞAVAŞIN TÜRKİYE'YE ETKİSİ NASIL OLUR?

WSJ'ın makalesinde, Türkiye'nin 2017 yılında ABD'nin yaptırımlarına sebep olan Rusya'dan S-400 hava alması ve Rusya'yla tansiyonun yükseldiği Ukrayna'ya silahlı insansız hava aracı satması hatırlatılarak, "Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) bir üyesi olarak Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşta doğrudan bir rol oynaması pek olası değil. Ancak bir Rus işgali, Sayın Erdoğan'ın Sayın Putin ile olan ilişkileri nedeniyle yıllarca süren gerilimlerin ardından, Ankara'yı Batı ittifakına daha da yaklaştırabilir. Ankara, bölge dışındaki ülkelerden gelen gemileri kısıtlayan bir anlaşmaya rağmen (Montrö), NATO savaş gemilerinin Karadeniz'e girmesine izin vermesi için Batı'dan gelen baskıyla da karşı karşıya kalabilir" dendi.

Fransız bankası Société Générale'de gelişen piyasa araştırmaları Küresel Müdürü olan Phoenix Kalen, "Türkiye farklı taraflar arasında bir nevi arabulucu rolü oynamaya çalışıyor, ancak her iki tarafa da bağımlı olduğu ve kırılgan bir ekonomiye sahip olduğu için belirli bir duruş sergilemek istediğini düşünmüyorum" dedi.

"4 MİLYAR DOLARLIK BİR MALİYET"

BlueBay Asset Management'ta gelişen piyasalar stratejisti Timothy Ash ise "Rusya ve Ukrayna arasındaki artan gerilimle sekiz yılın en yüksek seviyesine sıçrayan yükselen petrol fiyatları, muhtemelen enflasyona en hızlı destek olacak. Petrolün varil fiyatındaki her 10 dolarlık artış, ülkenin cari hesabına yaklaşık 4 milyar dolarlık bir maliyet ekleyecektir" yorumunda bulundu.

Ekonomideki enflasyon ve liradaki değer kaybına yönelik haberde, "Türkiye'nin her ülkeden satın aldığı petrol ve buğday ithalatı, özellikle ulusal para birimi olan Türk Lirasının daha da zayıflaması durumunda, daha maliyetli olabilir. Yerli ve yabancı yatırımcıların güvenini sarsmakta olan yükselen enflasyon karşısında tekrarlanan faiz indirimleri nedeniyle TL 2021'in son çeyreğinde dolar karşısında yüzde 45'e kadar değer kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine dair "Erdoğan'ın savunduğu bu indirimler, onun faiz oranlarının düşürülmesinin enflasyonu ehlileştireceğine dair alışılmışın dışında inancından kaynaklanıyor, oysa tarihsel olarak tam tersi yaşandı. Türkiye'de yıllık enflasyon Ocak ayında yüzde 50'ye yaklaştı" değerlendirmesi yapıldı.