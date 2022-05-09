Yemen: Riyad, Yemen'in güneyini ilhak etmeye hazırlanıyor

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:27

Suudi Arabistan'ın, iç savaşla boğuşan Yemen'de birkaç eyaleti ilhak etmeyi planladığı öne sürüldü.

Yemen'de faaliyet yürüten Crater Sky basınına göre, Suudi Arabistan'lı bir yetkili, Yemen'in Hadramut, Şabva, El Mahra ve Abyan vilayetlerinden yetkililer ile bir araya gelerek, Riyad yönetiminin bölgeler üzerinde bir karar aldığını duyurmak için toplantı yaptı.

Görüşmede, Suudi tarafının, söz konusu vilayetlerin Suudi Arabistan'a katılabilmeleri için bu eyaletlerin halkına 'kendi kaderini tayin hakkı' verileceği ileri sürüldü.

Suudi yetkili, Suudi Arabistan'a bağlanacağı öne sürülen ve doğal kaynaklar açısından zengin olan bu eyaletleri "Suudi Arabistan'ın Arap Güneyi" olarak nitelendirdi.

'SUUDİ ARABİSTAN YUMUŞAK GÜÇ UYGULUYOR'

Yemen basınına göre Suudi Arabistan, bu hamleleri Hint Okyanusu'na erişim planlarının bir parçası olarak görüyor. Suudi Arabistan ayrıca, bu vilayetleri sosyal, kültürel ve dini yakınlıkları nedeniyle de kendi ülkesine yakın görüyor.

Söz konusu dört vilayette yaşayan halkların, savaş ve kaostan kurtulmaya çalıştığı, ancak Riyad yönetiminin bütün ağırlığını buraya verdiği ve bu bölgedeki insanların sevgilerini kazanmak için yumuşak güç uyguladığı belirtiliyor.