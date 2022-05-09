Yemen: Riyad, Yemen'in güneyini ilhak etmeye hazırlanıyor
Suudi Arabistan'ın, Yemen'de birkaç eyaleti ilhak etmeyi planladığı öne sürüldü.
Suudi Arabistan'ın, iç savaşla boğuşan Yemen'de birkaç eyaleti ilhak etmeyi planladığı öne sürüldü.
Yemen'de faaliyet yürüten Crater Sky basınına göre, Suudi Arabistan'lı bir yetkili, Yemen'in Hadramut, Şabva, El Mahra ve Abyan vilayetlerinden yetkililer ile bir araya gelerek, Riyad yönetiminin bölgeler üzerinde bir karar aldığını duyurmak için toplantı yaptı.
Görüşmede, Suudi tarafının, söz konusu vilayetlerin Suudi Arabistan'a katılabilmeleri için bu eyaletlerin halkına 'kendi kaderini tayin hakkı' verileceği ileri sürüldü.
Suudi yetkili, Suudi Arabistan'a bağlanacağı öne sürülen ve doğal kaynaklar açısından zengin olan bu eyaletleri "Suudi Arabistan'ın Arap Güneyi" olarak nitelendirdi.
'SUUDİ ARABİSTAN YUMUŞAK GÜÇ UYGULUYOR'
Yemen basınına göre Suudi Arabistan, bu hamleleri Hint Okyanusu'na erişim planlarının bir parçası olarak görüyor. Suudi Arabistan ayrıca, bu vilayetleri sosyal, kültürel ve dini yakınlıkları nedeniyle de kendi ülkesine yakın görüyor.
Söz konusu dört vilayette yaşayan halkların, savaş ve kaostan kurtulmaya çalıştığı, ancak Riyad yönetiminin bütün ağırlığını buraya verdiği ve bu bölgedeki insanların sevgilerini kazanmak için yumuşak güç uyguladığı belirtiliyor.
Video Haberler
- 'En kısa zamanda düzeltmezseniz...'
- Terastaki dehşette katil kardeş çıktı!
- Eğlence mekanlarına 'müzik yasağı' cezası
- Yalnızlıktan ağlayan kadına ziyaretçi akını
- İstanbul'da dev şölen
- Afyonkarahisar alevlere teslim: 15 iş yeri kül oldu
- Çin'de kırmızı gökyüzü
- Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı
- 25 kilometre süren kovalamaca polis barikatında bitti
- Peker: 'Bir hamle yapacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seni perişan ederim Melih'
- Ehliyeti eski olanlar dikkat: Son tarih açıklandı!
- AKP'nin 'kahramanı' Fethullahçı çıktı
- 'Japon intihar pilotları gibi...'
- Başkanın camiayı karıştıran fotoğrafı
- Ahmet Nur Çebi'den 'Ali Koç' çıkışı
- Gericiler hedef göstermişti: Yener geri adım atmadı!
- Özdağ: 'Çıkın, ne olduğunu anlatın!'
- 'İktidar adına riskli zamanlar yaklaşmakta'
- Büyükelçiye 'boyalı' saldırı