Yemen'de gerilim tırmanıyor: BAE destekli güçler Şebve'deki petrol tesislerine baskın düzenledi

Yemen ordusu, BAE destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) yanlısı güçleri, Şebve kentinde milyonlarca dolar değerindeki petrol tesislerine baskın yapmakla suçladı.

AA
21 Ağustos 2022 Pazar, 16:16
Yemen'de gerilim tırmanıyor: BAE destekli güçler Şebve'deki petrol tesislerine baskın düzenledi
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Yemen ordusuna bağlı 29 Mika Tugayından yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) yanlısı "Amalika" ve "Şebve Savunma Güçleri"nin gerçekleştirdiği baskın ve ihlaller kınandı.

Söz konusu güçlerin kurumsal mekanları koruma kuvvetlerine saldırmak, ordu malını yağmalamak ve Yemen'e ait milyonlarca dolar değerindeki petrol ve gaz tesislerine el koymakla suçlandığı açıklamada, saldırılarda bazı askerlerin de alıkonulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Yemen'deki Başkanlık Konseyinin, "petrol tesislerine ve sahalarına yaklaşmama" yönündeki direktiflerine rağmen bu saldırıların gerçekleştiği kaydedildi.

Güney Geçiş Konseyi'nden söz konusu suçlamalara karşılık henüz açıklama yapılmadı.


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