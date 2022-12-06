Yeşil Hat üzerinde resepsiyon: Tatar ile Anastasiadis görüşecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis'in, Birleşmiş Milletlerin (BM) geleneksel olarak Yeşil Hat üzerindeki ara bölgede düzenlediği yıl sonu resepsiyonunda bir araya geleceği bildirildi.

AA
06 Aralık 2022 Salı, 16:09
Yeşil Hat üzerinde resepsiyon: Tatar ile Anastasiadis görüşecek
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BM kaynaklarından alınan bilgiye göre, BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) tarafından Ledra Palace'deki ara bölgede yıl sonunda düzenlenecek resepsiyona KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile GKRY lideri Nikos Anastasiadis katılacak.

Resepsiyonda Tatar ile Anastasiadis, sosyal içerikli bir görüşme gerçekleştirecek.

Ayrıca resepsiyonda müzakereciler, diplomatlar, BM görevlileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri yer alacak.

Tatar, göreve geldiği 2020 yılından bu yana 4 kez Anastasiadis ile yüz yüze görüştü.

Bu görüşmelerden 2'si Kıbrıs'taki ara bölgede, diğerleri de ABD'nin New York kenti ile 5+BM görüşmeleri çerçevesinde İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşti.


Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

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