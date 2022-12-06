Yeşil Hat üzerinde resepsiyon: Tatar ile Anastasiadis görüşecek

06 Aralık 2022 Salı, 16:09

BM kaynaklarından alınan bilgiye göre, BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) tarafından Ledra Palace'deki ara bölgede yıl sonunda düzenlenecek resepsiyona KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile GKRY lideri Nikos Anastasiadis katılacak.

Resepsiyonda Tatar ile Anastasiadis, sosyal içerikli bir görüşme gerçekleştirecek.

Ayrıca resepsiyonda müzakereciler, diplomatlar, BM görevlileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri yer alacak.

Tatar, göreve geldiği 2020 yılından bu yana 4 kez Anastasiadis ile yüz yüze görüştü.

Bu görüşmelerden 2'si Kıbrıs'taki ara bölgede, diğerleri de ABD'nin New York kenti ile 5+BM görüşmeleri çerçevesinde İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşti.