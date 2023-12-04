'Yoga' örgütünün elebaşı ve üyelerine operasyon!

Yayınlanma: 04.12.2023 - 12:13

Güncelleme: 04.12.2023 - 12:13

Fransız polisi, yoga gurusu Gregorian Bivolaru ve 41 kişiyi insan kaçırma, tecavüz ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla tutukladı.

Halihazırda Interpol tarafından hakkında yakalama emri bulunan Bivolaru ve diğerleri, Paris ve Fransa'nın diğer bölgelerinde yapılan baskınlarda gözaltına alındı.

Bir yetkili, kurbanların ruhani uyanış vaatleriyle kandırıldıklarını, ancak 71 yaşındaki Bivolaru ile cinsel ilişkiye girmeleri için telkin edildiklerini ve zihinsel olarak manipüle edildiklerini söyledi.

Yetkili, yirmi altı mağdurun sıkışık ve hijyenik olmayan koşullarda yaşadığının tespit edildiğini belirterek, durumu "içler acısı" olarak nitelendirdi.

Fransız savcılara ve Bivolaru'ya ait bir internet sitesine göre, Bivolaru 1990 yılında Romanya'da Mutlak Olana Ruhsal Entegrasyon Hareketi (MISA) adlı bir ağ kurdu ve bu ağ uluslararası alanda Atman Uluslararası Yoga ve Meditasyon Federasyonu olarak tanındı.

Atman'ın web sitesinde yayınlanan bir basın açıklamasında, tutuklamaların "gerçek maneviyata karşı iftira niteliğinde bir cadı avı" olduğunu savundu.

Açıklamada, "Atman Federasyonu, üye okulların öğrenci ve öğretmenlerinin özel hayatlarından sorumlu değildir ve hesap veremez" ifadeleri kullanıldı.

GREGORİAN BİVOLARU

Bivolaru, Romanya'da 2013 yılında reşit olmayan birine tecavüz etmekten suçlu bulunmuş ve gıyabında altı yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Ardından üç yıl sonra 2016 yılında Fransa'dan iade edildi.

Ancak, Bivolaru cezasının sadece bir yıl üç ayını çektikten sonra 2017 yılında şartlı tahliye ile Romanya'dan kaçtı ve yoga gurusu olarak çalışmalarına devam etti. Ayrıca, Finlandiya'da ağırlaştırılmış insan ticareti suçlamasıyla Interpol'ün 'arananlar' listesinde yer alıyor ve bu suç 10 yıl hapisle cezalandırılıyor.