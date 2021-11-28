Yoğun bakım ünitelerindeki Covid-19 hasta sayısı arttı: Almanya’dan endişe yaratan açıklama
Almanya’da yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilen korona hastalarının artması nedeniyle hastaneler, ameliyatları ertelemek zorunda kalıyor.
Alman Hastaneler Cemiyeti'nin açıklamasına göre, Almanya'daki hastanelerin dörtte üçü olağan şekilde çalışmıyor ve planlanan ameliyatları erteliyor.
Alman Hastaneler Cemiyeti Başkanı Gerald Gaß Berlin'de yaptığı açıklamada "Durum gerçekten gittikçe dramatik bir hal alıyor ve iptal edilen tedaviler hastaları fiziksel ve psikolojik bir yük altına sokuyor" dedi.
YÖNTEM OLARAK TERCİH EDİLDİ
Gaß, hastaneler açısından planlanabilir operasyonların ertelenmesinin akut vakalara bakabilmek için bir yöntem olarak tercih edildiğini söyledi. Gaß daha önceki korona dalgalarından hastalar açısından bunun ağır sonuçlarının bilindiğini belirtti.
Ertelenen ameliyatların başında ortopedi ameliyatları geliyor. Ekim 2020 Şubat 2021 arasındaki ikinci salgın dalgasında yüzde 22 oranında daha az kalça protezi operasyonu yapıldı. Kalça protezi ameliyatı, belirsiz bir tarihe ertelenen yaşlı hastaların ağrılarla yaşamak zorunda kaldığı ve bu yüzden depresyona da girdikleri belirtiliyor.
Kanser tedavilerinde de kısıtlamalar oldu. Sayılara göre, kanser ameliyatlarında göğüs kanserinde yüzde 6, bağırsak kanserinde ise yüzde 18 oranında azalma kaydedildi.
-DW Türkçe
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