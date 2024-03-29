Yunanistan'da 6,0 büyüklüğünde deprem!

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Yunanistan’ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 10:32
Yunanistan'da 6,0 büyüklüğünde deprem!
Abone Ol google-news

Yunanistan'da şiddetli bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Yunanistan’ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.


Yunanistan haberleri deprem haberleri

İlgili Haberler

Milli kayakçılar Yunanistan'dan 2 madalya ile döndü!

Milli kayakçılar Yunanistan'dan 2 madalya ile döndü!
Yunanistan'da polis ile göçmenler arasında arbede

Yunanistan'da polis ile göçmenler arasında arbede
Yunanistan'dan 'altın vize' hamlesi: Yatırım limitini artırdı

Yunanistan'dan 'altın vize' hamlesi: Yatırım limitini artırdı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu, Erdoğan'a seslendi: ‘O iş bitti kardeş’

İmamoğlu, Erdoğan'a seslendi: ‘O iş bitti kardeş’
Premier Lig ekibinden dev proje: Stadyumun çatısına havuz yapılacak!

Premier Lig ekibinden dev proje: Stadyumun çatısına havuz yapılacak!
Otomatik ödeme talimatı verenler dikkat! Bankalar 'fatura'yı müşteriye kesti... Peki ne yapmalı?

Otomatik ödeme talimatı verenler dikkat! Bankalar 'fatura'yı müşteriye kesti... Peki ne yapmalı?
Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi… Olympiakos’tan Fenerbahçe açıklaması!

Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi… Olympiakos’tan Fenerbahçe açıklaması!
Adaylarını çektiler: Altınok’u destekleyecekler

Adaylarını çektiler: Altınok’u destekleyecekler
Londra’daki kripto para şirketinin partisinde ‘Çıplaklık ve Suşi’ ifşa edildi

Londra’daki kripto para şirketinin partisinde ‘Çıplaklık ve Suşi’ ifşa edildi
Demirtaş’ın mektup göndereceği iddia edilmişti: Avukatlarından açıklama geldi

Demirtaş’ın mektup göndereceği iddia edilmişti: Avukatlarından açıklama geldi
Tüfeği göstermek isterken arkadaşını öldürdü

Tüfeği göstermek isterken arkadaşını öldürdü