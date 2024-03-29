Yunanistan'da 6,0 büyüklüğünde deprem!
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Yunanistan’ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yunanistan'da şiddetli bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Yunanistan’ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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