Yunanistan'dan F-35 adımı: ABD'ye mektup göndereceğiz

17 Mayıs 2022 Salı, 10:18

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Aristoteles Peloni, Yunanistan SKAI radyosuna verdiği demeçte, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in ABD'deki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aristoteles Peloni, Beyaz Saray'daki Miçotakis-Biden zirvesine değinerek, "Miçotakis'in, Beyaz Saray'da Joe Biden ile yaptığı görüşme, bugün her zamankinden daha iyi durumda olan Yunan-Amerikan ilişkilerinin mükemmel seviyesini teyit etti" dedi.

'F-35 PROGRAMINA KATILMAK İSTİYORUZ'

Peloni, Miçotakis'in Beyaz Saray'daki resepsiyonda dile getirdiği beşinci nesil F-35 savaş uçağı programına katılma ve gerekli mali alanın oluşturulacağını yineledi.

Peloni, "Yunanistan, F-35 programına katılma ve savaş uçaklarının satın alınması için ABD'ye bir talep mektubu gönderecek. Bunun için gerekli mali olanak yaratacağız ve ABD ile müzakereleri kademeli olarak başlatacağız" diye konuştu.

'TÜRK MEYDAN OKUMALARI KABUL EDİLMEYECEK'

Aristoteles Peloni, Beyaz Saray'daki görüşmede "Türk eylemleri de dahil olmak üzere birçok konunun gündeme getirildiğini" belirtti.

Peloni, "(Türkiye) Böyle kritik bir dönemde bölgede gerginliğe gerek yok. Türkiye ile diyalog ve açık iletişim kanalları istiyoruz. Meydan okumalar kabul edilmeyecektir. Hem sahada hem de diplomatik olarak gereken cevabı alacaklar" dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Washington’a gerçekleştirdiği ikinci ziyaretinde ABD Başkanı Joe Biden'la Oval Ofis’te görüştü. Joe Biden, Kiryakos Miçotakis onuruna Beyaz Saray'da resepsiyon verdi.