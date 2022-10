Zaporijya yeniden vuruldu: Rusya vurdu iddiası

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Dzheppar, Rusya'nın düzenlenen referandum sonucunda ilhak ettiğini açıkladığı Zaporijya'da 15 patlama kaydedildiğini açıkladı.

Dzheppar, Zaporijya'nın Rusya tarafından vurulduğunu öne sürdü.

Dzheppar, Twitter hesabında yaptığı açıklamada "Rusya terörü Zaporijya'daki altyapı tesislerini roketlerle vurdu. Bir eğitim ve bir sağlık kurumunun yanı sıra sivil konutları hedef aldı" dedi.

#russian terrorists again hit infrastructure facilities in #Zaporizhzhia with rockets this night. At least 15 explosions registered. Their targets were an educational institution, a medical institution, and residential buildings. #russiaisaterrorisstate #StandWithUkraine pic.twitter.com/2FgR5OyKxa