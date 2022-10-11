Zaporijya yeniden vuruldu: Rusya vurdu iddiası
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar, Zaporijya'da patlamaların duyulduğunu belirtti. Dzheppar, saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu iddia etti.
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Dzheppar, Rusya'nın düzenlenen referandum sonucunda ilhak ettiğini açıkladığı Zaporijya'da 15 patlama kaydedildiğini açıkladı.
Dzheppar, Zaporijya'nın Rusya tarafından vurulduğunu öne sürdü.
Dzheppar, Twitter hesabında yaptığı açıklamada "Rusya terörü Zaporijya'daki altyapı tesislerini roketlerle vurdu. Bir eğitim ve bir sağlık kurumunun yanı sıra sivil konutları hedef aldı" dedi.
#russian terrorists again hit infrastructure facilities in #Zaporizhzhia with rockets this night. At least 15 explosions registered. Their targets were an educational institution, a medical institution, and residential buildings. #russiaisaterrorisstate #StandWithUkraine pic.twitter.com/2FgR5OyKxa— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) October 11, 2022
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