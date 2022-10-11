Zaporijya yeniden vuruldu: Rusya vurdu iddiası

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar, Zaporijya'da patlamaların duyulduğunu belirtti. Dzheppar, saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2022 Salı, 10:27
Zaporijya yeniden vuruldu: Rusya vurdu iddiası
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Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Dzheppar, Rusya'nın düzenlenen referandum sonucunda ilhak ettiğini açıkladığı Zaporijya'da 15 patlama kaydedildiğini açıkladı.

Dzheppar, Zaporijya'nın Rusya tarafından vurulduğunu öne sürdü.

Dzheppar, Twitter hesabında yaptığı açıklamada "Rusya terörü Zaporijya'daki altyapı tesislerini roketlerle vurdu. Bir eğitim ve bir sağlık kurumunun yanı sıra sivil konutları hedef aldı" dedi.

 


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