Zehirlenme vakalarının ardından... Starbucks, o yiyeceği menüden sessiz sedasız çıkardı

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:11

Tavuklu ve yumurtalı sandviç, Starbucks'ın yenilenen yaz menüsünün bir parçası olarak sunulmuştu. Ancak piyasaya sürülmesinden sadece bir hafta sonra kaldırıldı.

Sözcü'nün New York Post’un haberinden aktardığına göre; sandviç, müşterilerde mide ağrısı, ishal ve kusma şikayetine neden oldu.

"İKİ GÜNDÜR BANYODA YAŞIYORUM"

Bir kişi TikTok’ta “Hayatımın en kötü ishali için dava açıyorum. İki gündür banyomda yaşıyorum” dedi.

Tavuklu sandviçi deneyen diğer müşteriler de sosyal medyada ateş püskürdü. New York Post, çiğ tavuğun neden olduğu gıda zehirlenmesi olan bir tür bakterinin bir kişide görüldüğünü belirtirken bir Starbucks sözcüsü de bazı kişilerin bildirdiği gibi tavuklu sandviçin listeria ve salmonella ile ilgisi olmadığını söyledi.

NOT, İNTERNETTE YAYIMLANDI

Starbucks, müşterilerin yeni sandviçi denedikten sonra hastalandıklarını bildirmeleri üzerine çalışanlarından sandviçi atmalarını istedi. Çalışanlara gönderilen not internette de yayımlandı.

TikTok kullanıcıları, datsfireapp isimli kullanıcı adına sahip içerik oluşturucunun tavuklu sandviçi deneyen videosuna da yorum yaptı. Fenomen isim, çeşitli yerlerde denediği lezzetlerle öne çıkıyor.

TikTok fenomenine, sandviçi yedikten sonra hastalanan insanlar olduğu söylenince, fenomen de şoke olduğunu belirtti.

Söz konusu sandviç Türkiye’de satışa sunulmadı.