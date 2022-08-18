Zelenski'den 'Harkiv saldırısı' mesajı: Affetmeyeceğiz, intikamımızı alacağız
Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Harkiv'e yönelik saldırılarda 10 kişinin öldüğünü, 17 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, Harkiv’in merkezine, güneyindeki Krasnograd ve kentin Slobid semtine roket saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Saldırılarda, kent merkezinde vurulan yerleşim yerinde 7, güneyde bulunan Krasnograd’da 2, Slobid semtinde ise 1 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Saldırılarda 17 kişi de yaralandı.
'İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ'
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, 7 kişinin öldüğü kent merkezindeki binanın tamamen yıkıldığını ifade ederek, “Sivillere yönelik, hiçbir gerekçesi olmayan ve saldırganın güçsüzlüğünü gösteren bir saldırı. Affetmeyeceğiz, intikamımızı alacağız” dedi.
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