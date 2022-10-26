Zelenski'den tahıl koridoru çıkışı: Rusya süreci engellemeye çalışıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Almanya'dan ülkesine daha fazla hava savunma sistemlerinin getirilmesine ihtiyaç duyduklarını belirterek diğer savunma silahlarının da tedariki konusunda yardım talep etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e trenle gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile gece saatlerinde bir araya geldi.
Kiev'de Devlet Başkanlığı Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen ikili görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Zelenski; güvenlik, ekonomi, sosyal kalkınma konularında Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Ukrayna ile yaptığı iş birliği için Almanya'ya teşekkür etti.
İkili görüşmelerde her iki ülke için önemli konuları ele aldıklarını kaydeden Zelenski, "Bugün sayın Cumhurbaşkanı ile devletlerimiz arasındaki bu tür ilişkilere tam olarak uyan önemli müzakereler gerçekleştirdik" dedi.
Zelenski, ülkesinde Rusya'ya karşı savaşın sürdüğünü hatırlatarak Ukrayna gökyüzünü koruması için IRIS-T hava savunma sistemini sağladığı için Almanya'ya minnettar olduklarını belirterek bu alanda desteğin devam etmesini umduğunu dile getirdi.
Hava savunma sistemleri kadar diğer savunma silahlara da ihtiyaç duydukları ve bu yönde Almanya tarafından destek istediklerini kaydeden Zelenski, "Bu özellikle topçu sistemleri, zırhlı araçlar ve diğer silahlar için geçerlidir" dedi.
TAHIL SEVKIYATINDA RUSYA'YI SUÇLADI
Zelenski, Ukrayna'dan 1 Ağustos'tan beri 9 milyon tona kadar tahılın ihraç edildiğini, küresel gıda krizin çözülmesine katkı sağlayan tüm taraflara teşekkür ettiğini ifade etti.
Rusya'nın bu süreci engellemeye çalıştığını savunan Zelenski, "Rusya'nın yapay bir gemi kuyruğu oluşturarak Afrika ve Asya ülkelerine gıda tedarikini yavaşlatma girişimlerini kesinlikle utanç verici buluyorum. Böyle bir kuyrukta 170'ten fazla geminin bulunduğu kaydedildi" şeklinde konuştu.
Rus saldırıların nedeni ile hasar gören Çernigiv bölgesinde hasar görmüş altyapıların restorasyon çalışmalarının Steinmeier'in kişisel himayesinde gerçekleştirilmesine karar verildiğini aktaran Zelenski gün içinde ilgili ortak bildirinin de imzalandığını duyurdu.
Zelenski, ülkesinin AB ile hızlandırılmış entegrasyon sürecinin devam ettiğini, bu yönde Ukrayna olarak aldıkları tüm sorumlulukları bu yılın sonuna kadar yerine getireceklerini belirtti.
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