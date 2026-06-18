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19 Haziran 2026 okullar tatil mi? 19 Haziran Cuma okul var mı?

19 Haziran 2026 okullar tatil mi? 19 Haziran Cuma okul var mı?

18.06.2026 09:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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19 Haziran 2026 okullar tatil mi? 19 Haziran Cuma okul var mı?

20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS öncesinde, sınavdan bir gün önce okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, 19 Haziran 2026 okullar tatil mi? 19 Haziran Cuma okul var mı?
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YKS tarihinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler okul takvimine odaklandı. LGS öncesinde okullarda eğitime ara verilmiş olması nedeniyle, 19 Haziran Cuma günü okullarda eğitim yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Peki, 19 Haziran 2026 okullar tatil mi? 19 Haziran Cuma okul var mı? İşte ayrıntılar..

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19 HAZİRAN CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Geçtiğimiz hafta yapılan LGS öncesinde sınav hazırlıklarının tamamlanabilmesi amacıyla okullarda eğitime bir gün ara verilmişti. Ancak YKS öncesinde 19 Haziran Cuma günü için okulların tatil edildiğine dair resmî bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle eğitim-öğretim faaliyetlerinin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, okulların 27 Haziran 2026 tarihinde kapanmasıyla sona erecek. Öğrenciler bu tarihten itibaren yaz tatiline başlayacak.

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