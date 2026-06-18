Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme sürecine katılan öğrenciler için bekleyiş devam ediyor. 6 Nisan’da başlayan değerlendirmelerin ardından, öğrenciler ve veliler sonuçların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Peki, 2026 BİLSEM sonuçları açıklandı mı? BİLSEM kayıtları ne zaman? İşte ayrıntılar...

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

BİLSEM BİREYSEL SINAV TARİHLERİ

06 Nisan'da başlayan BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları 19 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

27 Temmuz–28 Ağustos 2026 tarihleri arasında BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.