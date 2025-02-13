Yayınlanma: 13.02.2025 - 15:39

Güncelleme: 13.02.2025 - 15:39

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (YÖS) tarihleri ve başvuru süreci adaylar tarafından yoğun ilgiyle bekleniyor. Peki, 2025 TR-YÖS/1 sınavı ne zaman? 2025 TR-YÖS/1 başvuruları başladı mı? 2025 TR-YÖS/1 başvurusu nasıl yapılır? 2025 TR-YÖS/1 sınavına kimler başvurabilir? İşte, ayrıntılar...

2025 TR-YÖS/1 SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek sınav, 11 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

2025 TR-YÖS/1 SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (YÖS) başvuruları 13 Şubat itibarıyla başladı. Adaylar, başvurularını 12 Mart'a kadar yapabilecek. Ayrıca, 2025 TR-YÖS/1 sınavının geç başvuruları 18-20 Mart tarihleri arasında alınacak.

2025 TR-YÖS/1 SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını kişisel olarak ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan "https://tryos.osym.gov.tr" üzerinden gerçekleştirebilecekler.

SINAV MERKEZLERİ VE DİLLERİ

Bu yıl sınav, Türkiye’de 18 ilde, 19 merkezde, yurt dışında ise 59 ülkede, 69 merkezde düzenlenecek. Sınav, uluslararası adayların erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere altı farklı dilde gerçekleştirilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

TR-YÖS/1 sınavına başvurabilecek adaylar arasında şunlar yer alıyor:

Yabancı uyruklular,

Türk vatandaşlığından çıkıp Mavi Kart sahibi olanlar,

Çift uyruklular,

Lise eğitimini tamamen yurt dışında tamamlayan Türk vatandaşları,

KKTC uyruklu olup ortaöğrenimini yabancı bir ülkede tamamlayanlar.