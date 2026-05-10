10 Mayıs Pazar günü düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES/1) katılım sağlayan binlerce aday, y, sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, 2026 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/1 sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre 2026-ALES/1 sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.

ALES/1 SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.