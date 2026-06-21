Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) oturumlarının soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, 2026 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak? YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? İşte ayrıntılar...

2026 YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?

Geçtiğimiz yıl uygulanan YKS’de TYT oturumu 21 Haziran’da, AYT ve YDT oturumları ise 22 Haziran’da gerçekleştirilmişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, son oturum olan YDT’nin tamamlanmasının ardından aynı gün içerisinde soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını adayların erişimine açmıştı.

2026 YKS için de benzer bir uygulamanın yapılması bekleniyor. Buna göre, 21 Haziran’da gerçekleştirilecek YDT oturumunun sona ermesinin ardından sınav soruları ve cevap anahtarlarının ÖSYM tarafından yayımlanması öngörülüyor.

2026 YDT oturumu saat 15.45’te başlayacak ve 120 dakikalık sürenin ardından saat 17.45’te tamamlanacak.

2026 YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesinden söz konusu bağlantı linkiyle soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına erişebilecek.