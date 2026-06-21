Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak? YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

2026 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak? YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

21.06.2026 13:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak? YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

2026-YKS oturumlarının soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, 2026 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak? YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) oturumlarının soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, 2026 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak? YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? İşte ayrıntılar...

Image

2026 YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK? 

Geçtiğimiz yıl uygulanan YKS’de TYT oturumu 21 Haziran’da, AYT ve YDT oturumları ise 22 Haziran’da gerçekleştirilmişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, son oturum olan YDT’nin tamamlanmasının ardından aynı gün içerisinde soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını adayların erişimine açmıştı.

2026 YKS için de benzer bir uygulamanın yapılması bekleniyor. Buna göre, 21 Haziran’da gerçekleştirilecek YDT oturumunun sona ermesinin ardından sınav soruları ve cevap anahtarlarının ÖSYM tarafından yayımlanması öngörülüyor.

2026 YDT oturumu saat 15.45’te başlayacak ve 120 dakikalık sürenin ardından saat 17.45’te tamamlanacak.

2026 YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesinden söz konusu bağlantı linkiyle soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına erişebilecek. 

İlgili Konular: #YKS cevap anahtarı #Soru kitapçığı #YKS 2026

İlgili Haberler

YKS maratonunda ikinci gün: Sınav başladı
YKS maratonunda ikinci gün: Sınav başladı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu saat 10.15'te başladı.
AYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YKS - AYT kaç dakika sürecek?
AYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YKS - AYT kaç dakika sürecek? YKS’nin ikinci oturumu olan AYT’nin başlangıç ve bitiş saatleri, merak ediliyor. Peki, AYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YKS - AYT kaç dakika sürecek?
YDT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YKS - YDT kaç dakika sürecek?
YDT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YKS - YDT kaç dakika sürecek? YKS’nin üçüncü oturumu olan YDT’nin başlangıç ve bitiş saatleri, merak ediliyor. Peki, YDT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YKS - YDT kaç dakika sürecek?