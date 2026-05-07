2026 YÖKDİL/2 sınavı için başvuru tarihleri, yılın ilk YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 2026 YÖKDİL/2 ne zaman? 2026 YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman alınacak? İşte ayrıntılar...

2026-YÖKDİL/2 sınavına ilişkin takvim açıklandı. Buna göre Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav başvuruları 16 Haziran 2026 ile 24 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri ise 30 Haziran 2026 saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

Sınav sonuçlarının ise 21 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

