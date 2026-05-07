Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 YÖKDİL/2 ne zaman? 2026 YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman alınacak?

2026 YÖKDİL/2 ne zaman? 2026 YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman alınacak?

7.05.2026 09:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 YÖKDİL/2 ne zaman? 2026 YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman alınacak?

2026 YÖKDİL/2 başvuru ve sınav tarihleri, ÖSYM tarafından yıl başında yayımlanan sınav takvimiyle duyuruldu. Peki, 2026 YÖKDİL/2 ne zaman? 2026 YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman alınacak?

2026 YÖKDİL/2 sınavı için başvuru tarihleri, yılın ilk YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 2026 YÖKDİL/2 ne zaman? 2026 YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman alınacak? İşte ayrıntılar...

Image

2026 YÖKDİL/2 NE ZAMAN? 

2026-YÖKDİL/2 sınavına ilişkin takvim açıklandı. Buna göre Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav başvuruları 16 Haziran 2026 ile 24 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri ise 30 Haziran 2026 saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

Sınav sonuçlarının ise 21 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

2026 YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

2026 YÖKDİL/2 başvuruları 16 Haziran 2026 ile 24 Haziran 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Geç başvuru işlemleri ise 30 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilebilecek. 

İlgili Konular: #ösym #yökdil #YÖKDİL/2

İlgili Haberler

EKPSS sonuçları açıklandı mı? 2026 EKPSS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
EKPSS sonuçları açıklandı mı? 2026 EKPSS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 19 Nisan’da gerçekleştirilirken, sınava katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, EKPSS sonuçları açıklandı mı? 2026 EKPSS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
2026 okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı, karne günü ne zaman?
2026 okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı, karne günü ne zaman? Okulların kapanış tarihi ve 2. dönem son günü, MEB tarafından paylaşılan takvimle netlik kazandı. Peki, 2026 okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı, karne günü ne zaman?
2026 Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? USP sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
2026 Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? USP sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? 2026 Ulusal Staj Programı sonuçlarına ilişkin yapılacak açıklamalar, öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2026 Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? USP sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?