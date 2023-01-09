9 Ocak'ta hangi illerde okullar tatil oldu? 10 Ocak'ta okullar tatil mi?

Yayınlanma: 09.01.2023 - 11:35

Güncelleme: 09.01.2023 - 11:35

Valilikten yapılan açıklamaların ardından yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak'ta bazı illerde okullar tatil edildi. Okulların tatil olduğu illerin hangileri olduğu merak ediliyor. Veliler, 10 Ocak'ta okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

9 OCAK'TA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLDU?

Van'ın İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitime kar yağışı nedeniyle bir günlüğüne ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Van ili merkez (İpekyolu-Edremit-Tuşba) ilçelerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle İl Hıfzısıhha Kurul Kararı ile "Taşımalı Kapsamındaki Öğrencilere" okullar yarın (09.01.2023) bir (1) günlüğüne tatil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

Artvin'in Borçka ve Murgul ilçelerindeki bazı okullarda da eğitime bir günlüğüne ara verildi. Borçka ilçesindeki Camili Yatılı Bölge Okulu ve Murgul ilçesindeki Damar köyünde öğrenciler eğitime bir günlüğüne ara verdi.

10 OCAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

10 Ocak'ta okulların tatil olacağına dair bilgi verilmedi.