1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün?

29 Aralık 2022 Perşembe, 18:09

Yılbaşında tatil planı yapanlar 31 Aralık ve 1 Ocak'ın tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu yıl 31 Aralık Cumartesi gününe 1 Ocak ise pazar gününe denk geliyor.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl, yılbaşı haftasonuna denk geldiği için çalışanlar için fazladan tatil günü olmuyor. 2023'ün ilk resmi tatili 1 Ocak Pazar günü.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için resmi tatil.

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık resmi tatil değil.