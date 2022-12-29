1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün?

Yeni yıla sayılı günler kaldı. 2022'yi geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde yurttaşlar yılbaşı tatilini merak ediyor. 1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün?

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2022 Perşembe, 18:09
1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün?
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Yılbaşında tatil planı yapanlar 31 Aralık ve 1 Ocak'ın tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu yıl 31 Aralık Cumartesi gününe 1 Ocak ise pazar gününe denk geliyor. 

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl, yılbaşı haftasonuna denk geldiği için çalışanlar için fazladan tatil günü olmuyor. 2023'ün ilk resmi tatili 1 Ocak Pazar günü. 

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için resmi tatil. 

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık resmi tatil değil.


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