Adalet Bakanlığı Sınavları başvuruları başladı mı? Adalet Bakanlığı Sınavları başvuru ücreti ne kadar?

05 Ekim 2022 Çarşamba, 20:22

ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2022 Adalet Bakanlığı sınavları ile ilgili ayrıntılar belli oldu.

2022 ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI NE ZAMAN?

2022 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı), 2022-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı-Avukat), 2022-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-İdari Yargı), 26 - 27 Kasım 2022 tarihlerinde, 4 oturumda uygulanacaktır.

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sınav başvuruları, 04 - 11 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 310,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 465,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 620,00 TL’dir.



