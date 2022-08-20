CHP'li Umut Akdoğan anlattı: 'Öğrenci velisi de servisçi de zorda'
CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Akdoğan, okulların açılması yaklaşırken artan servis ücretlerinin hem velilere hem de servisçilere etkisine ilişkin bir çalışma hazırladı.
Servis tarifesinin aynı yılda iki kez zamlanmasının velileri, yakıt fiyatlarındaki sürekli zamların da servisçileri zor duruma düşürdüğünü söyleyen Akdoğan, “Hiç değilse akaryakıtta bu sektör desteklenmeli” dedi.
CHP’li Akdoğan, okullar açılmadan önce artan servis ücretlerine dikkat çeken bir çalışma hazırladı. Geçen dönemin tarifeleri üzerinden örnek veren Akdoğan, “6 Ağustos 2021’de Ankara için açıklanan fiyat tarifesine göre, 10-15 kilometre mesafeyi servisle gidecek bir öğrenci için ödenecek azami ücret yıllık 3 bin 870 TL’ydi. Geçen 3 Ocak’ta 4 bin 645 TL oldu. 14 Nisan’da ise 5 bin 810 TL’ya yükseldi” dedi.
Şu anda servis ücretlerine yüzde 40 zam konuşulduğunu belirten Akdoğan, “Yani aynı servisle, aynı güzergâhtan, aynı uzaklık 8 bin 134 TL olacak” ifadelerini kullandı.
‘İNDİRİM OLMALI’
Servisçilerin en önemli giderlerinden biri olan motorin fiyatlarına dikkat çeken Akdoğan, “1 Temmuz 2021’de mazot 7.3 TL’ydi. geçen 1 Temmuz’da ise 26.75 TL oldu. Aradaki fark 3.6 kat. Zorunlu trafik sigortasının fiyatı 17 Temmuz 2021’de 2 bin 939 TL’ydi. Geçen 17 Temmuz’da 5 bin 243 TL oldu. Bir servisçimiz Ekim 2021’de 5 bin 84 TL’ye lastiklerin almış. Başka bir servisçi ise Temmuz 2022’de lastikler için 10 bin 169 TL ödemiş. Fark üç kata kadar çıkıyor” bilgisini paylaştı.
Akdoğan, velilerin ve servisçilerin dayanacak gücünün kalmadığını vurgulayarak, “Hiç değilse akaryakıtta bu sektör desteklenmeli. Gider kalemlerinin en başında gelen akaryakıt indirim görmeli, sübvanse edilmeli. Bu iyileştirmelerin tümü veliye yansıtılmalı. Herkes nefes almalı” çağrısını yaptı.
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