Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı'ndan üniversite öğrencilerine destek

09 Şubat 2022 Çarşamba, 04:00

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı, kız çocuklarını desteklemek amacıyla kurulmuş. Devlet üniversitelerinin Tarih, Ekonomi, Hukuk ve İletişim Bölümleri’nde okuyan, maddi durumu yetersiz, başarılı kız öğrencilerine burs veren vakıf, bu yıl bursiyer sayısını 100’e çıkarmayı amaçlıyor. Vakfın mütevelli heyeti başkan yardımcısı Burcu Kösem’le, vakfın çalışmaları üzerine görüştük.

Burcu Kösem

- Kimlere burs veriyorsunuz?

Vakfı kurarken ilk hedefimiz kız çocuklarını desteklemekti. Ama birazdar bir alan tuttuk. Çünkü dokunabileceğimiz, mentörlük yapabileceğimiz, kariyerleri ile ilgili planlama yapmalarına destek sağlayabileceğimiz alanlar olsun. istedik. Bunlardan biri Tarih. Prof. Dr. Işın Demirkent’in öğrencileri, asistanları bu çocuklara mentörlük de yapıyor. Ekonomi, İletişim, Hukuk alanlarında Nezih Demirkent’in öğrencileri olarak bizler, birçok gazeteci., hukukçular, gönüllü olarak bizim danışmanlarımız. Dedik ki ‘biz kız çocuklarını okutacağız ama asıl olarak tarih, hukuk, iletişim ve ekonomi okuyanlara destek vereceğiz. Ancak elbette şartlı bağış da var, bir bağışçı, ‘ben şu alanda okuyan öğrenciye burs vereceğim’ derse o da mümkün.

- Başarı kriteriniz nedir?

Not ortalaması 4 üstünden 3.50’nin üzerindekiler değerlendiriliyor ama bazı öğrencilerin kitap desteğine ihtiyacı oluyor, gönderiyoruz. İmkanı olsa başarılı olabilecek öğrenciler var, onlara da bizler yöneticiler olarak destek veriyoruz.

- 2022’de neler yapacaksınız?

Bursiyer hedefi için gönülden 500 demek geliyor ama bu tamamen bağışçılarla alakalı. Ama bu sene en azından 100 ğrenciyi mutlaka okutmak istiyoruz. Ama o öğrencilere de gerçekten dokunarak, bırakmadan destek vermek istiyoruz. Yani sadece parayı verip de çekilen bir vakıf olmak istemiyoruz. O çocuklar bizden yardım istedikleri zaman onlara yardım edemeyeceksek de sayıyı artırmayalım. Birebir ilişkinin devam etmesi lazım.

- Mezun olduklarında iş bulmalarına yardım edecek misiniz?

Mesela bir öğrenci tarih bölümünü aile zoruyla ya da düşünmeden seçmiş. Onu tarih bölümündeki öğretim üyeleri ile buluşturarak, bundan sonra neler yapabileceği konusunda yardım ediyoruz.

Üniversitede bir akademisyen mi olmalı ya da tarih öğretmeni mi olacak? Aynı şekilde Hukuk, İletişim kısımlarında da yapıyoruz bunu.

Özellikle iletişim tarafında Dünya gazetesi bir okul. O öğrencileri biz Nezih Demirkent ilkeleriyle yetiştirip hazırlayabilir miyiz? Staj yapmak isteyenler oluyor. Veya matbaa tarafına geçmek isteyenler oluyor. Yönlendirmeler yapıyoruz. Bize gelen başvuruları veya istekleri mutlaka değerlendiriyoruz. Onların iş hayatına katkı sağlamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

100 okula kitap 10 okula kütüphane

Vakfın bu yıl burs desteğinin yanı sıra yapacağı çalışmalardan bazıları şöyle:

- Dünya Education iş birliği ile 100 okula kitap bağışı yapılacak.

- Bursiyer kız öğrenciler ve gönüllülerle Anadolu’nun çeşitli bölgelerine turlar düzenlenecek.

- Köy Okulları Projesi ile ihtiyaç sahibi okullar ve hayırsever kurumlar yanyana getirilecek.

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde belirlenecek okullara ayakkabı, kırtasiye, kıyafet ve kitap yardımı yapılacak.

- Pilot okullara bilgisayar ve tablet desteği verilecek.

- 10 okula kütüphane kurulacak.