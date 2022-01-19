PSM Atöyle, yetenekli öğrencilere kapılarını açtı
Tiyatroda yeni yetenekler kazanmak isteyenler Zorlu PSM'de buluşuyor. Zorlu'daki PSM Atöyle'de 7 ay sürecek eğitimler programıyla 18-30 yaş arasındaki 26 öğrencinin yetenek ve kapasitelerinin geliştirmesi hedefleniyor.
Zorlu PSM, tiyatroya yeni yetenekler kazandırmak, sektörün sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak, tiyatro külliyatının özgün içeriklerle zenginleşmesini sağlamak amacıyla PSM Atölye’yi hayata geçirdi.
26 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRECEK
Tiyatro alanından ulusal ve uluslararası yazar, yönetmen ve yapımcıların eğitmen olarak yer aldığı PSM Atölye’de 7 ay sürecek eğitim programına 18-30 yaş arasında gelecek vadeden 26 öğrenci kabul edildi.
Atölye programı Zorlu PSM iş ağı ve prodüksiyon gücüyle gençlerin kültür ve sanatın en önemli alanlarından biri olan tiyatroda, uzman kişilerin tecrübe ve bilgi birikiminden yararlanarak kendi yetenek ve kapasitelerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
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