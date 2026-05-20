Türkiye genelinde binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleşenDENEYAP E-Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, DENEYAP sınav sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? DENEYAP sınav sonuçları nereden öğrenilir?

DENEYAP NEDİR?

DENEYAP Türkiye, ortaokul ve lise çağındaki gençlerin teknoloji alanında yetkinlik kazanmalarını amaçlayan, 3 yıl süreli ücretsiz ve uygulamalı teknoloji eğitimi modelidir. Türkiye genelinde 81 ilde atölyeleri bulunan proje, gençlerin "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu doğrultusunda kendi projelerini üretmelerini ve geliştirmelerini hedefler.

DENEYAP SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DENEYAP E-Sınav sonuçları 15 - 20 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanacak. Sürece bağlı olarak takvimlerde değişiklik yapma hakkını DENEYAP Türkiye saklı tutmaktadır.

DENEYAP SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

DENEYAP Türkiye sınav sonuçları ve duyuruları www.deneyap.org resmi internet sitesi üzerinden erişime sunulacak.