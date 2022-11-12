e-YDS ne zaman? e-YDS saat kaçta başlayacak?

12 Kasım 2022 Cumartesi, 11:10

ÖSYM tarafından yapılacak olan e-YDS'ye (Eletronik Yabancı Dil Sınavı) yaklaşık 5 bin adayın katılacağı açıklandı. Sınav, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki toplam 47 e-Sınav merkezinde düzenlenecek. İşte ayrıntılar...



E-YDS NE ZAMAN?

e-YDS 12 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleeşcek. Sınav saat 13:45'te başlayacak. Adaylar saat 13:30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.



E-YDS NE ZAMAN BİTECEK?

Sınavda, adaylara 80 soru için 180 dakika verilecek. Sınav 16:45'te son bulacak.

