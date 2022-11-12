e-YDS ne zaman? e-YDS saat kaçta başlayacak?
e-YDS 2022/12 İngilizce alanı sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek olan adaylar sınav öncesi son hazırlıkları yapıyor. Peki, e-YDS ne zaman, saat kaçta, ne zaman bitecek? e-YDS'de kaç soru var?
ÖSYM tarafından yapılacak olan e-YDS'ye (Eletronik Yabancı Dil Sınavı) yaklaşık 5 bin adayın katılacağı açıklandı. Sınav, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki toplam 47 e-Sınav merkezinde düzenlenecek. İşte ayrıntılar...
E-YDS NE ZAMAN?
e-YDS 12 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleeşcek. Sınav saat 13:45'te başlayacak. Adaylar saat 13:30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
E-YDS NE ZAMAN BİTECEK?
Sınavda, adaylara 80 soru için 180 dakika verilecek. Sınav 16:45'te son bulacak.
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