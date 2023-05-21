Yayınlanma: 21.05.2023 - 14:53

Güncelleme: 21.05.2023 - 14:53

e-YÖKDİL 2023/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavı 20 Mayıs'ta uygulandı. Adaylar, e-YÖKDİL 2023/3 sınav sonuçlarını merak ediyor. ''e-YÖKDİL 2023/3 sonuçları açıklandı mı? e-YÖKDİL 2023/3 sonuçlarına nasıl bakılır?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

E-YÖKDİL 2023/3 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



e-YÖKDİL 2023/3 sonuçları açıklandı.



E-YÖKDİL 2023/3 SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?



Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tradresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.