Gerekçe 'pedagojik' dendi: Öğrencilere ÇEDES'le 'mezar yıkatan' MEB'in hedefinde mezuniyet var

Yayınlanma: 01.06.2024 - 23:53

Güncelleme: 02.06.2024 - 00:00

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) yönelik "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne" karşı eleştiriler sürerken tepki çekecek bir yeni karar daha geldi. Karara göre MEB, okul dışı mezuniyetlere izin vermeyecek.

Mezuniyet günü etkinliklerine ilişkin MEB tarafından yayımlanan genelgeyle yapılan törenlerde şatafata izin verilmeyecek ve veli izni alınacak.

'PEDAGOJİK' KRİTLERE UYGUN KUTLAMALAR

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) yaz tatiline iki hafta kala, okullarda düzenlenecek mezuniyet günü etkinlikleriyle ilgili bir genelge yayımlandı.

Daha önce Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında öğrencilere; camiye götürülmesi, siyasi propaganda yapılması, mezarlıklara götürelerek müfredat dışı eylemler yaptırılması gündem olmuştu. Birçok siyasetçi ve eğitimci ÇEDES protokolüne tepki göstermiş ve yapılanların 'laikliğe aykırı ve pedagojik anlamda çocuklara sorun yaratacağı' konusunda uyarmıştı.

MEB'in yayımladığı yeni genelgede ise mezuniyet törenlerinin 'pedagojik' gerekçe ile kısıtlandırılması dikkat çekti.

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, okul müdürlüklerine genelge kapsamında bir yazı gönderildi. Yazıya göre; mezuniyet etkinlikleri millî, manevi, ahlaki ve kültürel değerlere aykırı olmayacak. Törenlerde şatafata izin verilmeyecek. Etkinlikler için veli izni alınacak. Öğrencilerin gelişim seviyelerine ve pedagojik kriterlere uygun kutlamalar düzenlenecek. Özellikle okul öncesi ve ilköğretim kademelerinde, çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun etkinlikler düzenlenmesine dikkat edilecek.

Etkinlikler sırasında öğrencilerin her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar ve aşırılıklardan korunması, israftan kaçınılması için okul yönetimince öğretmenler ve velilerle iş birliği yapılarak gerekli tedbirler alınacak.

Velileri ve okulları külfete sokacak aktivitelerden kaçınılacak. Etkinlikler için okulların uygun mekân veya alanları kullanılacak. Okul dışındaki mekânlarda mezuniyet aktiviteleri gerçekleştirilmeyecek. Okul veya kurumlar tarafından planlanan mezuniyet etkinlikleri, il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerinden onay alınarak gerçekleştirilecek. Okul kültürünü geliştirici, öğrenci merkezli, okulu çevreyle kaynaştıran, okul çalışanları arasında birlik ve bütünleşmeyi sağlayan aktiviteler planlanacak.

NE OLMUŞTU?

Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında öğrencilere 'dini içerikli' eğitimler yaptırma gerekçesi ile birçok skandal müfredat dışı eylemler yaptırılmıştı.

Birçok siyasetçi ve eğitimci ÇEDES'in çocukları 'pedagojik' zararlara uğratacağını ve yapılan birçok faaliyetin 'laikliğe aykırı ve müfredat dışı' olduğunu vurgulamıştı.

CUMHURİYET GÜNDEME GETİRMİŞTİ

ÇEDES protokolünün tepkilere neden olduğu birçok faaliyetini Cumhuriyet gündeme getirmişti.