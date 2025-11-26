Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eğitimde 'ara tatil' tartışması: ‘Bu kadar sık değişiklik, iktidarın eğitimi yönetme ehliyeti olmadığının kanıtı’

26.11.2025 14:03:00
ANKARA / Cumhuriyet
Ara tatilin kaldırılması tartışmalarına ilişkin konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Bilimsel temeli olmayan; öğretimi bölen, öğrencinin ritmini dağıtan ve toplumun yaşam koşullarını hesaba katmayan bir karardı. Bu kadar sık değişiklik, bu kadar çelişkili uygulama; iktidarın eğitimi yönetme ehliyeti olmadığının, liyakatsizliğin net kanıtıdır” dedi.

 

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP’nin getirdiği bir uygulama olan okullardaki ara tatilin kaldırılması için velilerden çok talep aldıklarını söyledi. Tekin, “Çalışan anne ve babalar, sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Bu konuda iki yıldır, analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra yeniden değerlendireceğiz” dedi.

Bakanın sözlerine ilişkin açıklama yapan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Ara tatili getiren de bugün ‘5 yıl sonra analiz edeceğiz’ diyen de aynı anlayış. Eğitim, deneme-yanılma laboratuvarı değildir. Ara tatil, başından beri bilimsel temeli olmayan; öğretimi bölen, öğrencinin öğrenme ritmini dağıtan ve toplumun gerçek yaşam koşullarını hesaba katmayan bir karardı. Bugün ‘analiz yapacağız’ diyenlerin, o kararı bizzat uygulamaya koyanlardan hiçbir farkı yoktur” diye konuştu.

"ÖĞRENME DÜZENİNİ PARÇALADI"

Ara tatil uygulamasının öğrenme düzenini parçaladığını belirten Özbay, “Pedagojik karşılığı olmayan her kesinti, öğrencinin adaptasyonunu bozuyor; öğrenme sürecine doğrudan zarar veriyor. Velilerin çalışma hayatıyla hiçbir uyum taşımıyor

Türkiye’de çalışan velilerin izin imkanı sınırlı. Ara tatil; çocuk bakımını, güvenlik kaygısını ve ek masrafları velinin sırtına yükleyen plansız bir uygulamadır. Öğretmenlerin program bütünlüğünü bozuyor. Üniteler bölünüyor, takvim sıkışıyor; ölçme-değerlendirme sağlıklı yapılamıyor. Öğretmen sürekli yamayla, idare sürekli telafiyle uğraşıyor. Eğitim değil, turizm takvimine göre alınmış bir karar. Bu uygulamanın arkasında bilimsel raporlar değil; sezon hesabı yapanlar vardı. Eğitim politikası ticarete göre şekillenmez; şekillenirse bunun bedelini öğrenci öder” dedi.

"LİYAKATSİZLİĞİN NET KANITI"

Özbay açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“Aynı konuda, aynı gerekçelerle taban tabana zıt kararlar alınıyor; hiçbir açıklama yok, hesap veren yok. Çocuklarımız sizin kobayınız değildir. Eğitim bir sistemdir; sistemsizliğinizin kurbanı öğretmen, öğrenci ve veliler olamaz. Bu kadar sık değişiklik, bu kadar çelişkili uygulama; iktidarın eğitimi yönetme ehliyeti olmadığının, liyakatsizliğin net kanıtıdır. Bir kere de çıkın, halka hesap verin. Maarif Modeli’niz de, ÖMK’nız da, eğitime verdiğiniz tüm zararlar da, bu ülkenin çocuklarına reva gördüğünüz bilim dışı politikalar da en kısa zamanda tarihe karışacak.”

