İktidarın eğitim çelişkisi... Uzmanlar: Ortada bir başarı varsa neden Maarif Modeli’ne geçildi?

Yayınlanma: 09.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.12.2024 - 07:37

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu’nca (IEA) dört yılda bir yapılan, dördüncü ve sekizinci sınıf seviyesindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarındaki başarılarının değerlendirildiği TIMSS sonuçları açıklandı. Türkiye; dördüncü sınıf matematik alanında 58 ülke arasında sekizinci, dördüncü sınıf fen alanında dördüncü olurken, 44 ülkenin yer aldığı sekizinci sınıf matematik alanında onücüncü, fen alanında ise yedinci oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sonuçları, “Bu sonuçlar, maarif ailemizin azim ve kararlılıkla yürüttüğü çalışmaların meyvelerini verdiğini bizlere gururla göstermiştir” sözleriyle değerlendirdi.

EĞİTİMDE İKİLEM

TIMSS sonuçlarına ilişkin Cumhuriyet’e konuşan eğitimci Özgür Bozdoğan, “TIMSS sonuçlarına bakarak, bizim eğitim sistemimizin ya da matematik ile fen eğitimimizin iyi bir noktaya geldiğine dönük bir fikir oluşturmak mümkün değil. Eğer gerçekten Türkiye’de matematik ve fen ortalaması bu kadar iyiyse LGS ve YKS’deki ortalamaların düşüklüğünün açıklanması lazım. Ya bizim sınavlarımız doğruyu ölçmüyor ya da TIMSS sınavları” ifadelerini kullandı. TIMSS sınavı için seçilen örneklem grubunun yanlış seçilmiş olabileceğinin de üzerinde duran Bozdoğan, sonuçların geçen yıla ait olduğunu anımsatarak “Şimdi müfredat değişti. Eğer ortada bir başarı varsa neden Maarif Modeli’ne geçildi?” sorusunu yöneltti.

SONUÇLAR TIMSS'İ DOĞRULAMIYOR

LGS 2024’e göre 20 soruda matematik ortalaması 6.54, fen de ise 8.63 oldu. YKS’nin ilk basamağı olan TYT 2024’de matematikte 40 soruda 7.955 ortalama yakalandı. Fen ortalaması ise 20 soruda 3.478 oldu. İkinci basamak olan AYT 2024’de ise matematik (40 soru) testinin ortalaması 5.547, AYT fen bilimleri testinin ortalamaları; fizik (14 soru) alt testinde 2.247, kimya (13 soru) alt testinde 1.457 ve biyoloji (13 soru) alt testinde 2.324 oldu.

‘SOSYO-EKONOMİK GERÇEKLİĞİ YOK’

Eğitimci Nurcan Korkmaz TIMSS için seçilen örneklem grubuna vurgu yaptı. Korkmaz, Türkiye’nin sosyo ekonomik durum ile akademik başarı arasındaki korelasyonunun yüksek olduğuna dikkat çekti ve TIMSS sonuçlarında bu korelasyonun ortadan kalkmış olabileceğini ve bunun sosyo ekonomik bir gerçekliğinin olmadığını söyledi. Korkmaz, “Diyelim ki örneklem rastgele seçildi ve sınavda hiçbir şaibe yok. O zaman öğrencilerin bu kadar başarılı olduğu bir sistemde neden müfredat değiştiriliyor? Neden bu öğrencileri yetiştiren öğretmenler için sistem değiştiriliyor ve akademi eğitimi zorunlu hale getiriliyor?” dedi. Korkmaz, Türkiye’nin 2019’da aldığı kararla bu sınavın 4. sınıf düzeyine, 5. sınıf öğrencilerinin katıldığını söyledi. Bunun, ‘öğrencilerin yaşı ve müfredat içeriği’ gerekçe göstererilerek yapıldığını belirten Korkmaz, “Bu da sonuçları çarpıtıcı bir etken” değerlendirmesinde bulundu.

OKULLAR ZORBA DOLU!

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMMS) 2023 sonuçlarına göre, Türkiye puan sıralamasında yükselmiş olsa da öğrenciler çok önemli sorunlarla karşı karşıya bulunuyor. TIMSS 2023 verileri, 2019 sonuçlarıyla karşılaştırıldığında hem Türkiye’de hem de katılımcı tüm ülkeler genelinde akran zorbalığına maruz kalan öğrenci oranlarında bir artış eğilimi olduğu görülüyor. Rapora göre, öğrencilerin zorbalığa maruz kalma düzeyleri arttıkça akademik başarılarında belirgin bir düşüş meydana geliyor. Öğrencilerin en sık maruz kaldığı zorbalık türü ise “sözel zorbalık”.

Türkiye’de “haftada bir kez” zorbalığa uğradığını ifade eden öğrencilerin oranında yüzde 7’lik bir artış, “ayda bir kez” zorbalığa maruz kalan öğrencilerin oranında ise yüzde 9’luk bir artış bulunuyor. MEB raporunda, öğrencilerin yüzde 52’sinin “hemen hemen hiç” devamsızlık yapmadığı; yüzde 27’sinin “iki ayda birkaç kez” ve yüzde 21’inin “iki haftada birkaç kez” devamsızlık yaptığı yer alıyor. Bulgular, TIMSS 2019 verileri ile karşılaştırıldığında öğrenci devamsızlık oranlarında bir artışa işaret ediyor. Türkiye ve tüm ülkelerde, haftada bir devamsızlık yapan öğrencilerle hemen hemen hiç devamsızlık yapmayan öğrenciler arasında matematik puanları açısından çok geniş puan aralığı olduğu görülüyor.

GÖLGEDE KALAN BULGULAR

Eğitimci Alaattin Dinçer, Türkiye’nin puan sıralamasında üst sıralara yükselmiş olsa da alt detaylarda yer alan bulgularda görüleceği gibi okulların ve öğrencilerin çok önemli sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını vurgulayarak önlemleri şöyle sıraladı:

4.SINIF DÜZEYİNDE: Küfürlü konuşma, fiziksel kavga ve devamsızlık öncelikli disiplin sorunu olarak belirlendi. Okula aidiyet duygusu düşük ve orta olanların oranı 4. sınıf düzeyinde yüzde 35. Devamsızlığı olmayanlar ve okula aidiyet duygusu yüksek olanlar sınavda daha başarılı olmuş. Öğrencilerin yüzde 57’si haftada ve ayda bir kez akran zorbalığına maruz kaldığını söylemiş. Öğrencilerin yüzde 43’ü bir biçimde eşyalarının çalınma problemi ile karşı karşıya kalmış.

8. SINIF DÜZEYİNDE: Evdeki eğitim kaynakları çok olanların oranı yüzde 27. Öğrencilerin yüzde 56’sı okulda küçük, orta ve ciddi sorunlar yaşadığını söylemiş. Haftada bir devamsızlık yapanla hiç devamsızlık yapmayanların matematik dersinde puan farkı 97, fen bilimlerinde 86. Akran zorbalığı türleri arasında öne çıkan, yüzde 75 oran ile “Hakkımda yalan söylendi” maddesi oldu.

EKONOMİK GÜCÜ OLAN DAHA BAŞARILI

Raporda, sosyoekonomik düzeyin artmasıyla birlikte 4. sınıf öğrencilerinin matematik ve fen bilimleri başarı puanlarının da arttığına dikkat çekilerek “üşük ve yüksek sosyoekonomik düzeydeki öğrenciler arasındaki başarı puanı farkı hem matematik hem de fen bilimleri alanında dikkat çekici düzeydedir. Bu fark eğitimde fırsat eşitliği sağlanması için önlemler alınmasının önemini vurgulamaktadır” denildi.