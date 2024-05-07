İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı mı? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuç duyurusuna yönelik bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte bursluluk sınavı sonuç tarihi de belli oldu. Peki, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı mı? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 15:38
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı mı? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için geri sayım sürüyor. 5, 6, 7, 8 ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf seviyelerinde 1 milyon 86 bin 894 öğrencinin başvurduğu İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 810 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 887 okul ve 58 bin 655 salonda gerçekleştirildi. Peki, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı mı? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? 

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi "http://www.meb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek.


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