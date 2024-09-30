İPA raporu yayımlandı! İşte 4+4+4 sisteminin bilançosu

Yayınlanma: 30.09.2024 - 13:26

Güncelleme: 30.09.2024 - 13:26

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe, 4+4+4 eğitim sistemiyle birlikte uygulanan politikaların olumsuz etkilerine dikkat çekti. Gökçe, son 10 yıl içinde İstanbul'da özel okulların oranında ciddi bir artış yaşandığını belirtti. Verilere göre, özel ilkokul oranı %17,93'ten %35,44'e çıkarak iki kattan fazla arttı. Aynı şekilde, İstanbul'daki liselerin %68,10'unu özel liseler oluşturuyor.

Eğitimde özelleşmenin artmasının bireyler arasındaki eğitim eşitsizliklerini derinleştirdiğini belirten Gökçe, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının nitelikli eğitime erişiminin giderek zorlaştığını ifade etti. Gökçe, "Eğitimde özelleşmenin artması, eğitim hakkının eşitlikçi bir şekilde yaşanmasını engelliyor. Fırsat eşitliği azalırken, ekonomik durumu iyi olan aileler nitelikli eğitim imkânlarına daha kolay erişiyor. Bu durum, toplumun alt tabakalarında kalan bireylerin sosyal hareketliliğini ve başarı şansını azaltıyor" dedi.

İPA tarafından yayımlanan "Eğitim Kurumlarında Özelleşme ve Dönüşümün Eğitim Hakkı Üzerinden Değerlendirilmesi" raporunda eğitimin özelleştirilmesinin toplumsal adaleti zedelediği ve eğitim hakkının eşitlikçi bir şekilde uygulanmasını zorlaştırdığı ifade ediliyor.

Rapora göre, eğitimdeki özelleşme ve dönüşümün yalnızca öğrenciler üzerinde değil, öğretmenler ve eğitim çalışanları üzerinde de olumsuz etkiler yarattığına dikkat çekiliyor. Öğretmenlerin iş güvencesinin azaldığı, çalışma koşullarının kötüleştiği ve eğitimin niteliğinin düşme riski taşıdığı vurgulanıyor.



