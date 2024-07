İzmirli genç müzisyene Avusturya’dan bestecilik ödülü

Yayınlanma: 31.07.2024 - 10:42

Güncelleme: 31.07.2024 - 10:42

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü’nde kompozisyon eğitimi alarak 2021 yılında mezun olan Dilay Doğanay, Avusturya’ya giderek dünyanın en bilinen ve seçkin müzik okullarından birisi olan Kunstuniversität Graz’da Master öğrenimine başladı. Eylül ayında buradaki eğitimini tamamlayacak olan Doğanay, bir diğer seçkin ve köklü müzik okulu Paris Konservatuvarı’nda (Conservatoire national Supérieur de Musique et de Danse de Paris) öğrenimine devam edecek. Besteleri Avusturya, Almanya, İsviçre, Fransa, Kolombiya, İtalya ve Türkiye'deki sanatçılar tarafından seslendirilen Doğanay, Avusturya’da her iki yılda bir genç bestecilere verilen ‘Ö1 Talentenbörse’ Bestecilik Ödülü’nü kazandı. 10 finalist arasından seçilerek bu ödüle layık görülen Doğanay, ödül ve proje kapsamında 2025 sezonu için yeni bir eser besteleyecek.

6 ŞUBAT DEPREMİNİ KONU ALAN ÇALIŞMA

Daha önce, 2022'de Riot Ensemble tarafından prömiyeri yapılan eseri Lost Burdens, Ensemble Intercontemporain ve Ensemble NEXT solistleri tarafından Paris'te sahnelendi. 2023 yılında, Yeni Piyano Müziği Günleri’nde İzleyici Ödülleri Kompozisyon Yarışması’nın kazananı oldu. Doğanay’ın Viyana'da sergilenen bir çalışması, Şubat 2023'te Türkiye'de yaşanan depremin yıkıcı etkilerini konu alıyor ve Dandini Dandini Dasdana adlı Türk ninnisinin kısmi kaydının bir uyarlamasını içeriyor. Bu eseri çağdaş klasik müzik konusunda uzmanlaşmış, Avusturyalı oda orkestrası Klangforum Wien, Festwochen Wien kapsamında seslendirdi.

“PROFESÖRLERİM BANA YOL GÖSTERDİ”

Aldığı ödülün genç bestecilerin kariyerini desteklediğini söyleyen Dilay Doğanay, “Ö1 Ödülü Avusturya’da her iki yılda bir genç bestecilere verilen çok önemli bir ödül. Bu genç bestecinin kariyerini destekleyecek ve görünürlüğünü de artıracak bir fırsat. Bu ödülü almaya hak kazandığım için çok mutlu ve gururluyum çünkü birbirinden oldukça farklı estetiklere sahip, her biri oldukça yetenekli 10 finalist arasından seçilmek çok gurur verici. Bu ödül ve proje kapsamında 2025 sezonu için yeni bir eser besteleyeceğim. Bu eserin performansı güz sezonunda Viyana ORF Radiokulturhaus’ta yapılacak. Eserin notası Doblinger edisyonu tarafından yayınlanacak. Bu aşamalara gelebilmemin en büyük sebebi olan, bestecilik ve yeni müzik dünyasıyla ilk tanışıklıklarımda bana yol gösteren, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü’ndeki canım profesörlerim Mehmet Can Özer ve Füsun Köksal’a her daim sonsuz minnet duyacağımı da eklemek isterim” dedi.

“ESERLERİ GÜNÜMÜZÜN SEÇKİN MÜZİSYENLERİ TARAFINDAN İCRA EDİLİYOR”

Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Füsun Köksal İncirlioğlu, Dilay’ın başarıları hakkındaki düşüncelerini ifade ederek şunları söyledi:

“Dilay, bizimle olduğu zaman içinde, Yaşar Üniversitesi’ni Sesin Yolculuğu, Wittener Tage Für Neue Kammermusik gibi ulusal ve uluslararası festivallerde başarıyla temsil etti ve her zaman gururlandığımız bir öğrencimiz oldu. Şimdilerde ise müzikleri Avusturya, Almanya, İsviçre ve Türkiye’de Ensemble Intercontemporain üyeleri, Ensemble Next gibi günümüzün en seçkin yeni müzik grupları ve müzisyenleri tarafından icra edilmeye devam ederken, Dilay aldığı ödüllerle bizleri gururlandırmaya devam ediyor.”