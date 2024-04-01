LGS başvuruları ne zaman bitecek? LGS sınavı ne zaman?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları uzatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından daha önce 1 Nisan'da sona ereceği belirtilen LGS başvurularının süresi uzatıldı. Peki, LGS başvuruları ne zaman bitecek? LGS sınavı ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 15:07
LGS başvuruları ne zaman bitecek? LGS sınavı ne zaman?
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LGS başvurularının ne zaman sona ereceği sorgulanıyor. MEB tarafından yayımlanan LGS takvimi sonrasında başvurular için son tarih 1 Nisan olarak belirlenmişti. Yapılan yeni duyuru sonrasında LGS başvuru süresi uzatıldı. Peki, LGS başvuruları ne zaman bitecek? LGS sınavı ne zaman?

LGS BAŞVURULARI UZATILDI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresi yarın saat 17.00'ye kadar uzatıldı

2024 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarihi geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

Buna göre; 2024 LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak.

SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav, il ve ilçelerde belirlenen okullarda yapılacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.


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