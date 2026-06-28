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Taksim metrosu kapalı mı, neden kapalı? 28 Haziran 2026 Pazar Taksim metrosu ne zaman açılacak?

Taksim metrosu kapalı mı, neden kapalı? 28 Haziran 2026 Pazar Taksim metrosu ne zaman açılacak?

28.06.2026 10:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Taksim metrosu kapalı mı, neden kapalı? 28 Haziran 2026 Pazar Taksim metrosu ne zaman açılacak?

Taksit metrosu kapalı mı 28 Haziran 2026 Pazar günü, merak konusu oldu. Peki, Taksim metrosu kapalı mı, neden kapalı? 28 Haziran 2026 Pazar Taksim metrosu ne zaman açılacak?
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu'nun kapalı olacağı duyuruldu. Peki, Taksim metrosu kapalı mı, neden kapalı? 28 Haziran 2026 Pazar Taksim metrosu ne zaman açılacak?

TAKSİM METROSU KAPALI MI, NEDEN KAPALI?

34. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü nedeniyle Taksim ve Kadıköy adeta ablukaya alındı. Kaymakamlıklar iki ilçede eylem yasağı kararı alırken, İstanbul Valiliği de Taksim ve Şişhane metro istasyonlarının kapatılmasını istedi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 28 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve

- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

- ⁠M2 hattımızın Şişhane istasyonunun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapalı olacaktır.

Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.

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